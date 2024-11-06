STEAM｜男拔保留傳統金工木工結合新科技　培養學生解難應變能力

STEAM教育趨勢下，不少學校都選擇將傳統的家政室和設計與科技（D&T）室改建為STEAM課室，著重電子及編程等新科技的教學。拔萃男書院（男拔，DBS）卻選擇將傳統的設計與科技科深化成創新與設計（I&D）科，不單保留了傳統的金工和木工工作坊，更引入了專業級的五軸數控銑床及車床，讓學生掌握傳統工藝知識後，結合編程、數學、科學等知識，自行完成各種專案。



男拔創新與設計部門（STEAM）主管及統籌吳伯鴻表示，硬件先行是男拔STEAM的獨特之處。他以學校機械人團隊屢獲獎項為例，認為硬件技巧至關重要，「好似比賽中機械人經常會出現撞爛情況，男拔學生能學以致用，在短時間內用工具修正和改良機械人，而唔係坐咗喺度。」



學習傳統金工木工提升解難能力 設專業級五軸銑床及車床

拔萃男書院內的「D-Lab」內設有專業級的五軸數控銑床及車床，老師相信論專業級數是全港中學獨有。（蘇煒然攝）

男拔設有「D-Lab」及「 i-Lab」兩個特別室，配合學校創新與設計課程。其中「D-Lab」內設兩座比人還要高的巨型機器，是學校於2019年購入的專業級五軸數控銑床和車床。吳伯鴻老師相信，這些設備屬全港中學獨有，「做一樣嘢唔係靠講，要親身實踐，但新一代學生可能連揸螺絲批都未必識，（學習）傳統技術如金工、木工技巧可以提升學生應變能力、解難能力。學校機械人團隊成績咁好，其中原因係學生具備呢方面知識，有問題識解決」。

男拔初中設有每周兩節連堂的創新與設計課，按程度完成不同習作。例如中一生會花7星期時間完成一個自動訊號系統，過程中需在老師指導下，學習正確使用五軸數控銑床、車床及雷射切割機，切割金屬、木材、膠片等不同材料，從中學習金工、木工、膠片切割、電子裝嵌、及電子訊號等技術。

拔萃男書院創新與設計部門（STEAM）主管及統籌吳伯鴻手上的自動訊號系統，就是中一同學要在7星期內完成的功課，當中涉及傳統金工木工技術，以及科學、電子等知識。（蘇煒然攝）

中二學生會設計及製作建築物避震台模型，完成後由老師測試其防震程度。中三學生則會製作一條以雪條棍構建而成的火車橋，教師會讓有負重的火車模型通過測試其承重能力。

男拔物理科主任及科學統籌歐家樂表示，以上提到的各項習作均由學校從宏觀角度建構規劃，「同學學STEAM不只是解決自身的問題，更重要是幫助社會，所以我們由低班至高班都有規劃過，由自己的家出發，解決社區的問題，再解決社會的問題」。

拔萃男書院物理科主任及科學統籌歐家樂表示，學校的STEAM課程設計由宏觀角度建構規劃。（蘇煒然攝）

老師組隊往史丹福MIT考察 取經STEAM課程模式

另一方面，男拔亦著重教師專業發展，在香港STEAM教育發展初期，已經安排多名教師多次前往美國史丹福大學、麻省理工學院（MIT）等實地考察，學習和借鑒他們在推行STEAM教育方面的經驗和細節，包括課程設置及教學方法。

拔萃男書院D-Lab天花位置安裝多部活動式自動回繞拖轆，而非傳統安裝在地上，也是參考美國知名學府而設置。（蘇煒然攝）

歐主任分享稱，以往學校採用傳統評核學生STEAM課程的表現，但參考海外經驗後改為建立更全面和靈活的評核體系。例如現時該校會將設計、繪圖和實際製作的過程整合到評核中，而且不論是個人表現、小組合作，以至產品製作和報告都會評分，希望能更全面反映學生如何實現學習目標。

鼓勵參與高水平STEAM比賽 提升學習動機

現時學界的STEAM比賽相當之多，層面覆蓋本地、全國及國際，歐主任表示，男拔對於參加的STEAM比賽有一定要求，「我們希望每年都有進步，會設定一些目標，一直參加的比賽當然會繼續參加、保持成績，另一方面會發掘更多高水平賽事，鼓勵同學參與」。

他又指，不少學生都是「讀書只是求分數」或只為滿足家長，但學生參與自己感興趣的比賽後就會主動學習，並將平日「唔知學嚟做乜」的知識學以致用，一改過去上課時的被動態度。

男拔機械人團隊由師兄面試錄取師弟 著重朋輩學習

拔萃男書院機械人團隊，奪得2024世界機器人大賽北京錦標賽FRC賽項暨FRC中國區季後賽冠軍。（蘇煒然攝）

男拔機械人團隊曾奪得多個國際性獎項，包括2024世界機器人大賽北京錦標賽FRC賽項暨FRC中國區季後賽冠軍；另有4名校內機械人團隊學生，設計出一台身高141毫米的人形機械人，獲健力士世界紀錄認證為全球最細。

歐主任表示，機械人團隊現時有約百多學生，有意參加入的學生需通過3個師兄面試，認為適合才能加入。經驗較淺的學生主要參加本地賽事，經驗較豐富的學生會參與全國及國際賽。

對於未來發展計劃，男拔設計與科技部門（STEAM）主管及統籌吳伯鴻表示，隨著今年的施政報告中教育局要求各學校積極推動AI教育，學校會繼續探索AI應用可能性，為學生提供更加多元化和優質的學習體驗。