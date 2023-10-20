學界D1游泳｜男女拔萃重奪大滿貫兼延續連霸　麥世霆現身頒獎

周五（20日）港九區D1學界游泳比賽於九龍公園游泳池舉行決賽日，個人和接力項目全日均誕生2個新紀錄。 拔萃男、女書院同以「大滿貫」（Grand Slam）姿態，奪得全場總冠軍。男拔累積531.5分，保住30連霸；女拔則以606分再榮登女子組后座。



經歷2天決戰，學界游泳比賽終決出總冠軍。男、女拔在總成績方面強勢稱王封后。女拔以606分穩守第一位，協恩中學則累積420分排名第二，第三名為取得255分的香港國際學校。

拔萃男書院30連霸。（張倩儀攝）

去年，女拔因接力失利，失落C Grade冠軍，加上有泳手感染新冠肺炎而未能出賽，今屆隊長、中五的吳綽恩正是其中一個。「去年因為要隔離而錯過決賽，今年可以奪回Grand Slam是一個很圓滿的結局，可以說是彌補。」吳綽恩笑言，自從去年失落大滿貫，一直都想盡快練水，提升狀態，「想為學校做到最好。」

男拔不少舊生出席見證。（張倩儀攝）

男子組方面，男拔總分以531.5分拋離其他學校，更一口氣包攬今屆所有接力記錄。其中，A Grade 4×50米混合泳接力決賽有張智傑、盧不凡、許証皓及盧梓霖在合力以1分43秒27打破師兄劉紹宇、吳欣鍵、何天朗及陳俊希9年前的舊紀錄（1分45秒85）。緊接的C Grade 4×50米自由泳接力亦有小將張文皓、易森喬、陳亮圖、陳澤以1分43秒27刷新紀錄。

女拔連續35屆封后。（張倩儀攝）

女拔連續35屆封后。（張倩儀攝）

聖若瑟書院和喇沙書院分別以390分和310分緊隨其後，位列第二和第三位。

前學界「蛙王」麥世霆任頒獎嘉賓

「二哥」聖若瑟雖然未能衝擊冠軍，但一眾泳手能從「師兄」手上接過獎座也喜上眉梢。

麥世霆現身頒獎。（張倩儀攝）

「師兄」正是前學界「蛙王」、今年跳級入讀香港中文大學的麥世霆（Adam）。前早世界青年游泳錦標賽200米蛙泳奪金的Adam，今年憑中大學生運動員學習支援及入學計劃 (SALSA) ，入讀中大體育運動科學系並轉為全職運動員。

麥世霆表示接下來最大的目標是達到奧運A標。（張倩儀攝）

Adam笑言考慮跳級時都有過掙扎，「因為疫情中五才正式返返學，好似愈大個（和同學）感情愈深，但最緊要知道自己想做什麼。」Adam笑言現時兼顧學業和游泳，將目標放眼奧運A標。