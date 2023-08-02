拔萃男書院世界合唱大賽包攬頭三　歌詠團奇招邊耍太極邊唱歌

拔萃男書院派出3隊合唱團，出戰第12屆世界合唱大賽，成功包攬世界首三名。拔萃男書院合唱團以96.75分成績成為第一名，而男拔和女拔校友隊「拔萃歌詠團」以96.13分為第二名，當中一首歌曲更配合耍太極來表演。



是次比賽7月初於韓國江陵市，有46個國家及地區共324組參賽者。拔萃男書院派出的3隊合唱團，順利於20分鐘限時內完成整個合唱，每隊均選擇4首歌曲， 包括中英文、普通話、拉丁文及日文。拔萃男書院合唱團獲得96.75分， 而拔萃歌詠團混聲合唱團獲得96.13分，拔萃男書院舊生會合唱團則獲得95.75分，總成績排行包攬世界頭3位。



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拔萃歌詠團邊耍太極邊唱歌 最困難是呼吸協調

拔萃歌詠團由年青男拔和女拔校友組成，他們所選的參賽歌曲節奏較為快，先是有經文歌曲《Exsultate》，後有男拔舊生自創歌曲《太極》，再有日文急口令歌曲《Japanese Game》，最後以柔和的英文歌曲《Fare Thee Well Love》作結尾。

當中最為特別莫過於《太極》，女子代表嚴卓曦表示，比賽時會一邊耍太極一邊合唱。她表示，比賽的困難之處是團員學識太極的時間不同，需要花更多時間互相協調；又要留意身邊團員的速度和呼吸，直至臨近比賽大家先順利配合。

男子代表吳浩賢亦指，訓練時單獨練習音色音準其實很有限，要先了解歌詞意思，才能提升表現。他又指初時完全不知道歌詞表達什麼，後來經太極老師教導動作，先得知每一個字都有獨特的動作及意思。

吳浩賢指比賽是早上進行，所以他們臨比賽前5天都早起一齊打太極，藉此習慣運氣及太極動作。他又指好少將太極元素混入合唱，認為這是一個優勢；再者耍太極難以「 眼定定」望向指揮，也要靠大家互相協調呼吸， 從而增加彼此默契。

合唱團指揮鄭基恩：透過太極表達出文化交融

拔萃男書院校長兼舊生會合唱團指揮鄭基恩表示，以太極作表演希望表達出文化交融，指太極步發與唱歌的呼吸相似， 特意安排兩組老師排練，包括編舞老師及太極老師。

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男拔合唱團抱「輸咗好無面」心態迎賽 「爆seed」奪冠

拔萃男書院合唱團為校內學生組織的合唱團，他們所選的歌曲分別是香港作曲家許家臻創作的《去罷》（中文）、《Silent Noon》（英文）、《Missa Acapella: Gloria》（拉丁文）及《Starry Messenger》（拉丁及英文）。

合唱團團長、中五學生劉譽鋒表示，過去3年因疫情而沒有參加比賽，今次比賽對於他們來說十分重要，大家都極為努力去準備。他直言大家都認為是意料之外，指團員由4月至7月期間變化相當大，特別是抵達韓國後，令一眾團員感到「嚟囉喎，大家無得輸，輸咗好無面」，笑指大家都突然「爆seed（爆發自身潛能）」。

直至比賽前兩日，他們在韓國每天練習12小時，每6小時為一節，劉譽鋒直言都幾辛苦，不過眼見大家好比心機練習，又沒有任何埋怨，最後獲得佳績，表示作為團長感到十分榮幸。

劉譽鋒初時加入合唱團是想「 搵細藝」，自己又對唱歌有少許興趣。他指一開始不太懂音樂，但後來慢慢了解音樂後，對它很大興趣， 周不時與同學在班房中練習唱歌，大家亦會互相提點不足之處，一直陪伴他到中五成為團長，形容音樂已融入生活。他又表示，自己即將升讀中六，是次比賽為中學生涯最後一場合唱團比賽，表示之後會將重心放回學業，以準備來年的中學文憑試。他又指自己本身音樂感不太強，以及對音樂認識只限唱歌，故未來升大學不會選修音樂相關科目，不過會繼續探討音樂及參與合唱團。

足球融入合唱團 歌詞圍繞英超、意甲、西甲

至於拔萃男書院舊生會合唱團所選的男拔舊生自創歌曲《Take me out to the Beautiful game》 ，成功引起不同國家的評判共鳴。歌詞內容主要圍繞英超、意甲、西甲等不同的足球賽事，他們表示將團員最喜歡的運動與音樂結合，認為將運動帶上音樂舞台「大家都唱得好開心」。