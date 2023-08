拔萃男書院世界合唱大賽包攬頭三　歌詠團奇招邊耍太極邊唱歌

拔萃男書院派出3隊合唱團,出戰第12屆世界合唱大賽,成功包攬世界首三名。拔萃男書院合唱團以96.75分成績成為第一名,而男拔和女拔校友隊「拔萃歌詠團」以96.13分為第二名,當中一首歌曲更配合耍太極來表演。



是次比賽7月初於韓國江陵市,有46個國家及地區共324組參賽者。拔萃男書院派出的3隊合唱團,順利於20分鐘限時內完成整個合唱,每隊均選擇4首歌曲, 包括中英文、普通話、拉丁文及日文。拔萃男書院合唱團獲得96.75分, 而拔萃歌詠團混聲合唱團獲得96.13分,拔萃男書院舊生會合唱團則獲得95.75分,總成績排行包攬世界頭3位。



拔萃歌詠團邊耍太極邊唱歌 最困難是呼吸協調

拔萃歌詠團由年青男拔和女拔校友組成,他們所選的參賽歌曲節奏較為快,先是有經文歌曲《Exsultate》,後有男拔舊生自創歌曲《太極》,再有日文急口令歌曲《Japanese Game》,最後以柔和的英文歌曲《Fare Thee Well Love》作結尾。

當中最為特別莫過於《太極》,女子代表嚴卓曦表示,比賽時會一邊耍太極一邊合唱。她表示,比賽的困難之處是團員學識太極的時間不同,需要花更多時間互相協調;又要留意身邊團員的速度和呼吸,直至臨近比賽大家先順利配合。

男子代表吳浩賢亦指,訓練時單獨練習音色音準其實很有限,要先了解歌詞意思,才能提升表現。他又指初時完全不知道歌詞表達什麼,後來經太極老師教導動作,先得知每一個字都有獨特的動作及意思。

吳浩賢指比賽是早上進行,所以他們臨比賽前5天都早起一齊打太極,藉此習慣運氣及太極動作。他又指好少將太極元素混入合唱,認為這是一個優勢;再者耍太極難以「 眼定定」望向指揮,也要靠大家互相協調呼吸, 從而增加彼此默契。

合唱團指揮鄭基恩:透過太極表達出文化交融

拔萃男書院校長兼舊生會合唱團指揮鄭基恩表示,以太極作表演希望表達出文化交融,指太極步發與唱歌的呼吸相似, 特意安排兩組老師排練,包括編舞老師及太極老師。

男拔合唱團抱「輸咗好無面」心態迎賽 「爆seed」奪冠

拔萃男書院合唱團為校內學生組織的合唱團,他們所選的歌曲分別是香港作曲家許家臻創作的《去罷》(中文)、《Silent Noon》(英文)、《Missa Acapella: Gloria》(拉丁文)及《Starry Messenger》(拉丁及英文)。

合唱團團長、中五學生劉譽鋒表示,過去3年因疫情而沒有參加比賽,今次比賽對於他們來說十分重要,大家都極為努力去準備。他直言大家都認為是意料之外,指團員由4月至7月期間變化相當大,特別是抵達韓國後,令一眾團員感到「嚟囉喎,大家無得輸,輸咗好無面」,笑指大家都突然「爆seed(爆發自身潛能)」。

直至比賽前兩日,他們在韓國每天練習12小時,每6小時為一節,劉譽鋒直言都幾辛苦,不過眼見大家好比心機練習,又沒有任何埋怨,最後獲得佳績,表示作為團長感到十分榮幸。

劉譽鋒初時加入合唱團是想「 搵細藝」,自己又對唱歌有少許興趣。他指一開始不太懂音樂,但後來慢慢了解音樂後,對它很大興趣, 周不時與同學在班房中練習唱歌,大家亦會互相提點不足之處,一直陪伴他到中五成為團長,形容音樂已融入生活。他又表示,自己即將升讀中六,是次比賽為中學生涯最後一場合唱團比賽,表示之後會將重心放回學業,以準備來年的中學文憑試。他又指自己本身音樂感不太強,以及對音樂認識只限唱歌,故未來升大學不會選修音樂相關科目,不過會繼續探討音樂及參與合唱團。

足球融入合唱團 歌詞圍繞英超、意甲、西甲

至於拔萃男書院舊生會合唱團所選的男拔舊生自創歌曲《Take me out to the Beautiful game》 ,成功引起不同國家的評判共鳴。歌詞內容主要圍繞英超、意甲、西甲等不同的足球賽事,他們表示將團員最喜歡的運動與音樂結合,認為將運動帶上音樂舞台「大家都唱得好開心」。