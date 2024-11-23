聖若瑟書院入學面試貼士　新校長稱重視學生有禮　心算能力佳加分

港島區傳統名校聖若瑟書院今日舉行中一入學簡介會，新任校長郭迪民會後接受訪問，稱面試環節重視同學是否有禮貌，其次是溝通、談吐以及表達能力。他特別提到小組討論環節，同學切忌太「搶口」，令同場面試者沒發言機會，影響自己表現。



聖若瑟書院校長郭迪民指面試環節他最著重同學有否禮貌，其次是溝通、談吐以及表達能力，還要同學不要太「搶口」，令其他面試者沒發言機會。（彭彥怡攝）

校長重視談吐表達 提醒面試忌爭發言

聖若瑟書院校長郭迪民表示，今年中一自行分配學額有54個，現來年每級維持5班，每班36人，由於今年學校有狀元誕生，引起更多關注，預料會收超過4百份報名表。郭認為面試環節他最著重同學有否禮貌，其次是溝通、談吐以及表達能力，還要留意在集體討論環節，同學不要太「搶口」，令其他面試者沒發言機會。郭校長又表示，面試雖不設試題考核，但如果同學表現到心算能力亦會加分。

簡介會有不少人才計劃的內地家長參與，郭校長強調，與本地生的收生準則一視同仁，亦不會劃分取錄比例，所有申請人都會安排面試，遇到不懂廣東話的學生會有特別面試安排，又指今年的移民潮已經放緩，競爭會相對激烈。

寄語家長勿安排子女過度學習 身心健康很重要

常將「一日St.Jo仔，一世St.Jo仔」掛在口邊的郭校長，由聖若瑟小學升讀聖若瑟書院，更是會考9A狀元，他形容「St.Jo仔」既讀得又玩得，入讀聖若瑟書院就如吃自助餐一樣，學生有自主能力，除要學術基礎，也要外向喜愛課外活動，他寄語家長不要太刻意讓子女學太多東西，因為身心健康都很重要。