DSE放榜｜聖若瑟書院超級狀元想讀醫　望加入公立醫院　回饋社會

DSE中學文憑試今日（17日）放榜，其中中西區傳統男校聖若瑟書院，今年首誕DSE狀元，也是七名男「超級狀元」之一，並有一名榜眼及兩名探花。「超級狀元」廖俊翔獲希望留港讀醫，並投身公立醫院，望回饋社會，他對於佳績感到些許意外。校長黃婉芬指今屆收獲為近十年最好，並稱之為自己榮休的禮物。



聖若瑟書院首誕DSE狀元，廖俊翔（右二）為「超級狀元」，並有一名榜眼及兩名探花。（林幸言攝）

「超級狀元」廖俊翔應考前夕睡眠不足 感中文科失手

聖若瑟書院誕「超級狀元」廖俊翔獲得六科5**的成績，他修讀化學、生物、經濟及數學延伸部份（代數與微積分）。他說因應考前夕睡眠不足，在中文科感失手，本只期望獲得三至四科5**的成績，故得知自己成為「超級狀元」時，感到意外。

廖俊翔希望成為一名醫生，回饋社會。他現未決定將會到哪一間大學讀醫，但表示會留港就讀，主攻神經外科。他表示會留港就業，因本地醫療人手不足，故想於公立醫院就業，回饋社會。他認為在校的中文辯論經歷能幫助他與病人溝通，更有效地回饋社會。

聖若瑟書院首誕DSE狀元，廖俊翔（右二）為「超級狀元」，並有一名榜眼及兩名探花。（林幸言攝）

廖俊翔感謝父母的關懷和照顧，他強調父母在學業上從無逼迫他，「佢真係冇逼過我。」他說平時會先預習課程內容，並向老師請教，作為基礎。他表示，應試答題技巧尤為重要，備試主要都是靠操練舊試題為主。他亦有鋼琴演奏級資歷，平時會彈琴和觀看體育賽事減壓。

廖俊翔回應關於公民科的提問時，稱有曾看過通識科的舊試題，覺得兩科有相似之處，惟今屆公民科是第一屆，制度尚未成熟，試題亦較淺易，認為隨着時間公民科制度會變得較成熟。

聖若瑟書院校長黃婉芬指今屆收獲為近十年最好，並稱之為榮休的禮物。。（林幸言攝）

榜眼黎信謙赴英讀數 計劃日後回港作育英才

榜眼黎信謙考獲五科5**，分別為英文、數學及數學延伸部分（M2）、化學、物理和資訊及通訊科技（ICT）。他已收到英國帝國學院的取錄通知，攻讀數學及統計學。黎信謙解釋，認為外國氣氛較適合自己，不過希望未來回港從事教育工作。他稱自己從小便熱愛數學，希望從事教育工作能幫助別人明白數學的樂趣。

兩名探花分別為劉星言和楊善然。劉星言打算留港讀醫，而楊善然與黎信謙一樣，從小鍾情數學，故亦打算攻讀數學相關學位。