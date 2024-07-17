DSE放榜2024｜10狀元全曝光來自8名校 聖若瑟、婦女會首誕狀元
撰文：韋景全
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DSE2024中學文憑試今日（17日）放榜，今屆共誕10名狀元，即考獲6科5**和公民與社會發展科（簡稱公民科）達標的成績，分別為8男2女
狀元分別來自8間傳統名校，其中喇沙書院、聖保羅男女中學各有兩名男狀元，另外拔萃男書院、英皇書院、英華女學校、培正中學、聖若瑟書院、香港中國婦女會中學各誕一名狀元。當中聖若瑟書院、香港中國婦女會中學是首次有文憑試狀元。
10名狀元中有7男1女在數學科必修及延伸部份（M1或M2）均取得5**成績，成為「14星」超級狀元，分別來自聖若瑟書院、培正中學、英皇書院、喇沙書院、聖保羅男女中學。
10名狀元分布在8間中學，主要為傳統名校。當中官校只有中西區英皇書院，而皇仁書院今年未能誕狀元。中西區除了英皇書院外，尚有聖若瑟書院、聖保羅男女中學及英華女學校誕生狀元。
▼DSE中學文憑試10名狀元學校▼
中西區英皇書院
中西區聖若瑟書院
中西區聖保羅男女中學
中西區英華女學校
西灣河香港中國婦女會中學
旺角拔萃男書院
九龍塘喇沙書院
何文田培正中學
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