大天海帆144名學生出戰創科奧林匹克大豐收　學校以圍棋訓練思維

大角嘴天主教小學（海帆道）派出逾一百名學生，早前於國際青少年創科奧林匹克大賽中大豐收，共取得45個不同類別的獎項，嚢括全能學生及全能學校兩大殊榮。當外界以為學校偏向創科培訓，但原來師生必修項目是中國圍棋。校長梁孝友認為圍棋能傳承中華文化，對弈的思考模式亦與編程類似，認為創新科技告傳統文化能相輔相承。



家長太忙無暇陪練面試 AR聊天程式助減社交恐懼

國際青少年創科奧林匹克大賽於今年7月舉行，比賽分四組，分別為幼稚園組、小三或以下的初小組，小四至小六的高小組及中學組，本年已是第六屆舉行，比賽項目包括機械人、遊戲編程、無人機、AR（擴增實景）、AI（人工智能）、IoT（物聯網）及數碼藝術項目，是本港唯一一個同時舉辦7個類別共16個項目的創科比賽。

今年就讀小六的吳卓霖，憑AR虛擬人物聊天程式取得全能學生大獎，他透露有意做一名醫生，或會研發一個可為病人診斷及開藥的機械人 。（廖雁雄攝）

今年就讀小六的吳卓霖，憑AR虛擬人物聊天程式取得全能學生大獎。他透露，發明構思來自即將升中需要面對許多入學面試，但老師及家長因太過忙碌，無暇為自己練習，加上早年因疫情長時間上網課，令同學缺少社交，甚至產生恐懼，因此想到利用AR進行對話訓練。程式可選擇不同對話角色，如老師、同學或老闆等，每個角色都有獨特的對話內容。

吳卓霖同學設計的程式可選擇不同對話角色，如老師、同學或行政人員等，而且角色都有獨特的對話內容。（廖雁雄攝）

吳同學指家人對他的發明感到「不可思議」，沒想到首次參加編程比賽就取得大獎，他希望將來可做一名醫生，研發一個可為病人診斷及開藥的機械人 ，幫助更多人。

指導老師梁美賢（右）對吳卓霖同學讚不絕口，指他為了上台介紹發明作品，花了很多時間練習，以致上台時十分淡定。（廖雁雄攝）

吳卓霖示範以AR進行對話訓練，程式可選擇不同對話角色，如老師、同學或行政人員等，而且角色都有獨特的對話內容。（廖雁雄攝）

家長全力配合 全校144名學生參賽

指導老師梁美賢指吳卓霖為了參賽投入許多時間準備，例如花了近一個學期測試程式偵測錯誤，另外亦花了很多時間練習上台演說，所以上台時十分淡定。今次比賽亦設有老師獎項，其中劉浩倫主任獲頒卓越老師優異大獎，他感謝比賽當日一班家長的幫忙，才能達成144名學生比賽的壯舉，學生參賽固然想有獎，但重要是過程中認識不同的參賽者，擴闊眼界之餘亦有力求進步的動力。

大角嘴天主教小學（海帆道）校長梁孝友指出，STEM教學雖然是大趨勢，但學校最著重是品德教育，校內規定一至六年級的學生及全體老師都要上圍棋課，啟發思維。（廖雁雄攝）

梁校長認為，圍棋能讓人學到多思考才行動，捉棋要顧全大局，每落一子都要深思熟慮。（彭彥怡攝）

小一編程小三拔尖 圍棋訓練教學生多思考

大角嘴天主教小學（海帆道）小一開始已讓學生學習編程及解難，到三年級進行拔尖，加入資優小組接受更廣泛的培訓，所以才能發掘出更多有潛力的學。不過，校長梁孝友表示，STEM教學雖是大趨勢，但學校最著重是品德教育，所以校內規定一至六年級學生及全體老師都要上圍棋課，啟發思維。

「呢幾年都無咩記學生缺點，大天海帆嘅學生好少行差踏錯。」梁校長認為，圍棋能讓人多思考才行動，捉棋要顧全大局，每落一子都要深思熟慮；圍棋與編程相似之處是要預視結果，再一步步達成，他期望學習是新舊並存，將傳統的智慧與創新的科技結合。

大角嘴天主教小學（海帆道）希望學生透過比賽，認識不同的參賽者，擴闊眼界之餘亦有力求進步的動力。（廖雁雄攝）