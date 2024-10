港學生揚威國際電腦奧林匹克全球排13　醉心編程笑言：唔操唔安樂

教育局與香港電腦教育學會每年均會聯合舉辦香港電腦奧林匹克競賽(HKOI),今年4名香港中學生通過一連串選拔及培訓後遠赴埃及出戰國際電腦奧林匹克競賽(IOI),奪得一金兩銀一優異佳績,世界排名第13,高於英國及新加坡等地。



小將們年紀輕輕,但編程技能已經登峰造極。金獎得主黃進的生活除了睡覺就是在解編程題目,即使要放鬆心情也是玩有編程元素的「Minecraft」遊樂;銀牌得主關容浩更是完成了不可能的任務,4年間每天花兩小時完成香港電腦教育學會網站上的1,1116條難題。各人直言編程訓練不是苦差,更笑稱「唔操唔安樂」,或許這就是他們的成功之道。



4名香港中學生今年遠赴埃及出戰國際電腦奧林匹克競賽,奪得一金兩銀一優異佳績。(由香港電腦教育學會提供)

國際電腦奧林匹克競賽2024中國香港代表隊名單

黃進:金牌,培正中學畢業生,現中文大學計算機科學與工程學系學生

關容浩:銀牌,拔萃男書院中五學生

蕭樂然:銀牌,華仁書院(九龍)中六學生

蔡祉齊:優異,喇沙書院中五學生



一本課外書成編程起點 成功兼顧比賽與成績

黃進的編程起點是小三時獲父親送贈一本有關編程的課外書,自始產生興趣。不過,他起初只視為課外活動,雖偶有奪獎,但未百份百投入。直到中三,他認為自己可更加進步,於是認真練習,遇上考試便「溫少少書」,結果他不但在文憑考試取得35分佳績,亦獲選拔成為港隊代表之一。

黃同學身經百戰,最深刻的一次就是於中三參加校內賽,在接近限時前一分鐘才解到題目並贏得第一名,心情如坐過山車。展望未來,他計劃從事電腦方面的工作。他亦寄語對編程有興趣的小朋友可多從網上找合適的資源學習,其次就是多練習。

四名代表學生黃進(左一)、蕭樂然(左二)、關容浩(左三)及蔡祉齊(左四)每日均會進行操練。(彭彥怡攝)

對編程一試迷上 深信堅持興趣才有成就

關容浩同學則以『interest is the best teacher』來形容自己與電腦的關係,他中二開始接觸編程,之後便瘋狂迷上,不斷做題目,自嘲是燃燒生命。他深信有興趣才能做好一件事,如要取得成就應該選擇適合自己的路,期望中六畢業後可到海外升讀大學就讀計算機科學與工程學,投身電腦行業。

關容浩同學四年來花超過一千小時完成學會網站平台1,116條解難題目。(彭彥怡攝)

同樣是銀牌得主的蕭樂然同學自小接受奧數訓練,小四那年獲老師邀請嘗試學習編程,發現數學與電腦兩者相輔相成,於是雙軌發展。他同樣計劃中學畢業後到外地大學修讀數學,完成博士學位後從事研究工作。他又指,多年來的訓練令他學會享受過程,自己曾比賽時曾因浪費太多時間在一條題目,差點全軍覆沒,亦珍惜比賽時與隊友累積而來的友誼,期望與隊友成為一生的朋友。

就讀喇沙書院的蔡祉齊,自稱升中後首兩年都渾渾噩噩,直至中三接觸到編程才「叮」一聲找到自己的興趣,他又自謔平日訓練位列10名以外,沒想到自己可以代表香港參賽,不過,他間中都會玩遊戲機及上社交平台,不會讓操練及比賽佔據所有時間,將來計劃到海外升讀大學。

逾千學生挑選4人為港參賽 培訓期間不乏學生退出

香港電腦教育學會副主席李海峻老師(白衫)及培正中學電腦科老師蘇栢楊(藍衫),其中李老師指不少學生於培訓過程期間覺得太吃力而退出。(彭彥怡攝)

香港電腦教育學會副主席李海峻表示,每年的香港電腦奧林匹克競賽(HKOI)都會有過科人參賽,經初賽及決賽後選出100人參加為期4至5個月的培訓,最後選拔賽中頭四名勝出者便可代表香港比賽。李表示,過去眼見不少學生因太吃力而中途放棄,因解題到某一個程度,遇上樽頸十分普遍,能達至頭四名脫穎而出,是真正屬於中學界的塔尖份子。

擔任培正中學編程訓練的電腦科老師蘇栢楊亦是培正畢業生,他學生時代曾代表香港參加全國青少年信息學奧林匹克競賽。他指出,現時學生的水平已遠超自己,基本上學校每星期兩次恆常練習,但學生們均懂得「自動波」,毋用太費心督促,所以他的角色是營造氛圍,引導學生繼續追求進步,又認為能為母校付出並薪火相傳及將興趣融入工作是一件幸福的事。