瑪利曼中學上周六舉辦中一入學簡介會　逾770個家庭登記出席

港島區傳統英中瑪利曼中學於上周六（11月30日）舉辦2025/26學年中一入學簡介會，獲超過770個家庭登記出席。簡介會內容包括由校長陳永強分享學校的辦學理念與精神，亦有學生領袖帶領參觀校園，以及由老師和學生大使進行的各項示範課等環節，例如徽章製作，DIY亮光心意咭， 曲奇餅製作示範等。



由於瑪利曼中學會保留部分學額予直屬的瑪利曼小學，所以於中一自行分配學位階段只提供43個學額。有意申請入讀的學生，需在2025年1月2日至16日期間，親身前往學校或透過中一派位電子平台遞交申請表格，所有申請者都會獲邀參加於2025年3月1日舉行的面試。



瑪利曼中學校長陳永強於2025/26學年中一入學簡介會上分享學校的辦學理念與精神。（瑪利曼中學提供）

+ 4

瑪利曼中學以英語教學，著重學生多方面均衡發展。學校深信學生除了在學術方面要取得優異成績外，更要從小培養正確的價值觀，因此積極推行價值觀教育。學校推崇六個核心價值觀 —— 崇敬、仁愛、感恩、誠信、堅毅和智慧，學生每年都會以其中一個作為學習主題。

瑪利曼中學近年有與專注於價值觀塑造的機構北山堂及多個非政府組織合作，以拓展學生視野；以不同途徑幫助學生樹立正確價值觀，期望達到 「同成長，齊發亮」 的教育目標，培育出擁有正確價值觀的未來領袖。