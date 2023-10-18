校長專訪｜瑪利曼中學昐學生探索更多可能性　從選擇學習承擔責任

跑馬地女校瑪利曼中學是有近百年歷史的傳統英中，不少人都對傳統學校抱有迷思，例如認為學生都以成為醫生律師為目標。該校首位男校長陳永強接受「01教育」訪問時提到，學校其實鼓勵學生探索未來發展的更多可能性，讓學生明白自己不一定要成為醫生律師。他又提到，學校的教育理念之一是讓學生透過選擇學會承擔責任，包括讓學生自行選擇穿着的校服顏色，以至是高中選科。



瑪利曼中學陳永強校長於本學年（2023/24學年）從副校長升任校長。（蘇煒然攝）

盼學生多探索未來可能性 設平台讓學生表現自己

現在互聯網發達，學生獲取資訊十分容易之餘，亦更加有自己想法。陳校長說，他在校任教近三十年，過去的確有不少成績優異的學生很多都被定型要升讀醫科或法律系，成為醫生律師，「好多呢啲（學生）好有能力，但過程入面未必好有趣」，不過近年有不少學生即使獲得高薪厚職，亦會轉變職場跑道，「我哋而家成日都係想令到學生知道有咩可能性，知道可能性之後，就作出明智而負責任的決定，呢啲都係將來出到社會同樣要面對嘅問題」。

瑪利曼中學正計劃設立不同平台，讓學生可以表現自己，「而家啲學生好expressive（喜歡表現自己），你問想做啲咩，可能佢會講想做KOL、想做Youtuber、想做唔同嘅嘢。」他說世界已經有所有不同，例如人工智能在未來可能取代大量工種，所以更加要有平台展示學生的學習成果，鼓勵及培養她們表達自己，「因為呢個世界出到去都係要pitch（推銷），令訊息可以傳達」。

學校的發展計劃亦包括利用「優化高中四個核心科目」釋出的課時，於中四及中五級設立與資訊素養相關的科目，幫助學生了解資訊科技發展及應付未來挑戰；與非牟利組織合作，透過服務式學習培養學生的價值觀和態度，由學生設計活動，幫助有需要人士。

堅持保留家政課 學生愛烹飪由iBank轉行開餐廳

瑪利曼中學的家政室已經使用多年，但仍然整潔亮麗。（蘇煒然攝）

另一項讓學生探索未來不同可能性的措施，是堅持保留家政課。隨着時代變遷，現時不少學校都已取消家政課，將課時和家政室改作STEAM教育等其他用途。不過瑪利曼中學至今仍堅持保留家政課及家政室，現時的家政科老師更已任教超過50年，退休後以兼職形式授課。除了是學校傳統，更是希望藉此告訴，未來出路可以十分多元化。

陳校長說，學校曾有舊生畢業後升讀港大法律系及於美國修讀法律碩士，然後到投資銀行工作，但由於熱愛烹飪，又希望同時貢獻社會，所以閒時會收費為同事下廚，扣除食材成本後將款項捐出。後來她毅然轉行追求興趣，辭職到英國倫敦藍帶廚藝學院學習烹飪，畢業後於香港開設自己的餐廳。該名舊生早前回校探望老師，遇到家政老師就想起第一堂的栗米羹，菜式簡單但「不知幾開心」。陳校長相信，學生的經歷或多或少由家政堂播下種子。

陳校長亦分享了一個令他十分自豪的學生，他說自己任教化學科，當然希望有學生「繼承衣缽」，於大學主修化學，而該位學生就一直鑽研化學，並跟從頂尖教授於港大完成化學哲學博士（PhD），及後於國際知名的學術期刊「自然」（Nature）擔任編輯，長駐倫敦。有趣的是，陳校長後來曾與這位青出於藍的學生見面，問她「我有冇教錯你啲嘢呀？我只係一個Master喎，你係一個PhD喎」，學生就連番說「冇！冇！冇！」。

校長親解黃藍兩色校服之謎 選科由學生需求主導

瑪利曼中學曾多次轉換校服款式，最早期就曾有長衫款式的校服，後來又曾同時間有黃、綠及藍三色的全身裙校服。現時中一至中四的學生可以選擇穿着黃色或藍色的全身裙，中五及中六的學生校服則為白色上衣配淺藍色半截裙。（瑪利曼中學提供）

提到瑪利曼中學，大眾的印象之一就是學生分別有黃色及藍色校服，不少人都會好奇，到底學生何時需要穿着那一種顏色的校服？面對迷思，陳校長解釋學校不會指定學生的校服顏色，百分百由學生自行決定，讓學生從中學會承擔責任。他更提到，創辦學校的瑪利諾女修會作風自由，高中學生直至1980年代中期都沒有校服，可以自行決定服飾。

陳校長又以高中選科為例，說學校會先了解學生意向，然後盡量滿足需求，相信若學生被迫修讀不感興趣的科目，自然缺乏動力，「但你自己選修呢科，你就有個主導權，同時你就有個責任，呢個位就係我哋好重視嘅情況」。

籌劃百周年校慶活動 辦開放日設校史館

瑪利曼中學屹立藍塘道逾60年，其校舍的紅磚牆是特色之一。（蘇煒然攝）

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瑪利曼中學還有數年就踏入100周年的重要里程，陳校長期望他可以帶領學校舉行慶祝典禮。他正計劃於校內設立校史館，以展出學校的發展歷史，現正募集不同展品，他又提到，學校每5年就會舉行一次慶典，惟剛過去的95周年遇上疫情，很多活動都未能舉行，因此希望於100周年的時候可以舉辦一系列活動，包括開放日及表演等，讓四方八面的校友都可以回到母校，見證這個重要日子。

現時瑪利曼中學的跑馬地藍塘道校舍有超過60年歷史，屬哥德式建築，大量採用拱門式設計，從學校大門、走廊、窗戶以至是橫樑都看得到。校舍另一特色就是紅磚牆，早年學校進行大維修，需要從美國運來類似的紅磚才可以保留原貌。陳校長於介紹校園建築特色時，笑指自己原本沒有任何認識，是視覺藝術科的老師為他「補習」，同時向他指出多個校園內不可以拆除的部份，着他於校園維修或改建時都必須留意。