校長專訪｜瑪利曼中學史上首位男校長　任職29年最享受與師生相處

跑馬地英中女校瑪利曼中學於1927年創校，過去曾兩度遷校及改校名，本學年（2023/24學年）更迎來創校以來首位男校長—陳永強校長，帶領學校走向100周年的重要里程碑。



陳校長於加拿大取得化學碩士後回港就業，至今只曾寄出一份履歷表及見工面試一次，就是應徵成為瑪利曼中學的化學教師。今年是他於學校任教的第29個學年，他接受「01教育」專訪時直言在瑪利曼中學任教佔了他人生過半時間，感受最深的就是與同事及學生的相處為他帶來滿足感及歸屬感，笑言「呢間學校有啲魔力」。



陳永強校長是跑馬地瑪利曼中學的首位男校長，今個學年是他於該校任教的第29年。（蘇煒然攝）

原不認識利曼中學 寄履歷表前妻子讚「呢間學校唔錯」

陳校長透露當年應徵瑪利曼中學教席前，對學校毫不認識，最終全因妻子鼓勵而嘗試，「我太太同我講，呢個學校唔錯，你不如試試」。最初陳校長沒有太長遠的生涯規劃，「我又覺得嗰時都係廿四、五歲，可以試下呢個經驗」，結果一試就是29個學年。

他憶述，入職首年即要任教公開試班，當時對此感到惶恐，幸好有學校的前輩提點及幫助而越過難關，隨着公開試班學生提早離校，令他有更多時間探索及了解學校。

同事相處融洽 教師獲管理層信任

陳校長認為，瑪利曼中學特色之一是同事間相處融洽，喜歡不斷分享新知識。例如資訊科技高速發展，不時有教師說「有新嘢玩，不如一齊玩」，令他明白自己有很多與教育相關的東西仍需學習。另外，學校管理層對教師團隊有信心，相信他們有能力向學生傳遞知識，所以放手讓教師使用不同教學方法，亦沒有要求使用統一教材，認為讓教師因材施教可為教師帶來滿足感之餘，學生亦可以看到教師的用心。

入職數年後，當時陳校長獲升任為科主任，他亦開始思考如何在不同範疇服務學校。他坦言，自己從來沒有想過要轉職到其他學校，特別是聽到同執教鞭的舊同學吐苦水和抱怨學校時，更加堅定他繼續留校執教的想法，因為滿意的工作環境難求，而且學校管理層欣賞及肯定教師令他獲得滿足感，工作再辛苦也有動力繼續教學。

陳校長說瑪利曼中學的其中兩個特色，就是教師同事之間相處融洽及管理層對教師有相當信心。（蘇煒然攝）

與學生相處感意義 巴士偶遇舊生聆聽心聲解心結

更重要的是，陳校長從與學生的相處之中找到教學的意義，令他願意將教師視為終身職業。他說學生很聰明，分得清老師的關心是真心還是門面。例如他曾遇到舊生回校探訪，當舊生被他認出後便哭了出來，「如果嗰個女仔讀法律、讀醫，講得出佢嗰名好正常，但佢喺城市大學讀一個好普通嘅課程，我話你喺城大讀咩嘅時候讀成點呀，佢嘅感覺就係真係有人關心佢」。

陳校長曾任學校級社顧問老師多年，與學生緊密溝通，因此建立深厚的信任及關係。（陳永強校長提供）

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陳校長曾任學校級社顧問老師多年，需要與學生就比賽策略、活動準備等溝通，漸漸與她們建立信任及關係，當中包括曾任社長的舊生李昭賢。陳校長說，她從科大商科學位課程一級榮譽畢業後即加入跨國時裝公司，很快已經任職高層。兩人某天在一輛巴士上偶遇，陳校長發覺李昭賢愁眉苦臉，於是上前問候，不料她立即說自己「好辛苦，生活好無意思」，難以承受公司的工作壓力，陳校長見狀便安撫及開解舊生。

最後李昭賢放下高薪厚職成為歌手，追尋興趣。陳校長說他們後來有再見面兩、三次，表情已經寬容得多。他坦言，「我嗰次真係好驚訝，巴士一見佢，佢已經好願意分享，始終巴士係較公開嘅地方，相信當中係有信任」。「呢個都係教育奧嘅地方，你永遠唔會記返學學過啲咩，但你可能會記得一個老師做過嘅事，或者佢點樣去提點你一句說話」。