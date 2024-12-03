九華簡介會逾1500人出席　校長：每年自行分配階段收約700申請

傳統英中九龍華仁書院（華仁書院（九龍））於上周六（11月30日）舉辦中一入學簡介會，有逾1,500人登記出席。九龍華仁書院周子詩校長於簡介會上提到，學校會為學生提供豐富的機會參與不同課外活動，讓學生在應付課業期間亦可以從課外活動累積經驗，通過反思以達致成長。



周校長又提到，九龍華仁每年於自行分配學位階段會收到約700份申請，於叩門階段亦有多達200份申請，競爭激烈。九龍華仁於2025/26學年設有約155個學位，當中50個為自行收生學位。家長可透過學校網頁下載自行收生報名表格，在2025年1月2號至16號期間交回，面試將於2025年3月15日進行。優才計劃與本地學生獲同等機會，面試將以英語進行。



九龍華仁書院周子詩校長於簡介會上提到，學校會為學生提供豐富的機會參與不同課外活動，讓學生在應付課業期間亦可以從課外活動累積經驗，通過反思以達致成長。（華仁書院（九龍）提供）

周校長又說，學校除了注動發展學生的個人能力，亦會培養學生服務他人的精神，為社會貢獻， 成就真正的全人發展。她說學校每日都會在課堂安排10分鐘的意識省察（靜思），讓學生培養感恩的心和時常反省的習慣。

九龍華仁的中一收生日簡介會在學校禮堂舉行，設有學生分享校園點滴環節，有中一學生和剛剛畢業的學生分享校園生活，亦有同學分享參加STEＡM國際比賽的經驗，最後以弦樂四重奏的音樂表演結束。