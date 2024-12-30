活用浸大日據香港時期互動地圖　NGO推工作坊助學習DSE歷史科

單從書本上學習歷史，對不少學生而言相當枯燥乏味。從事城市研究與保育倡議的慈善機構「考城學社」現正舉辦「唐樓中的二戰日記 — 從香港見證歐洲戰場的中國身影」展覽，配合及活用浸會大學歷史系副教授鄺智文的「日據香港空間史研究，1941-1945」網上互動地圖舉辦工作坊，至今已經舉辦23個中學參觀團，有超過820名中學生參加。



彭恩慈是考城學社的執行團隊成員之一，現正修讀中文大學教育文憑，即將成為中學歷史科老師。她提到現時DSE歷史科課程着重歷史事件的起因及結果，學生學習時難免「脫軌」，未能完全掌握來龍去脈，工作坊有助學生了解歷史事件全相。另外，學生透過互動地圖得知自己身處的社區在日佔香港期間曾經發生哪些歷史事件，從而建立與歷史的聯繫。



「唐樓中的二戰日記 — 從香港見證歐洲戰場的中國身影」展覽以中國海軍軍官林炳堯的日記及家書為起點。上圖正中的照片就是林炳堯的個人照。（廖雁雄攝）

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展出中國海軍參與D-Day日記 從小人物角度認識歷史

「唐樓中的二戰日記」展覽以二戰期間中國海軍軍官林炳堯的日記及家書為起點，講述當時總共有24名中國海軍軍官獲選到英國受訓，並參與盟軍反攻歐洲最重要的諾曼第登陸戰役。林炳堯的日記長達80頁，於2015年在香港一棟即將被拆卸的唐樓發現，當中記載了林炳堯受訓及參戰的經歷。展覽目的之一是讓大眾知道，發生在歐洲戰場的諾曼第登陸戰役原來也與香港有關，有中國人參戰，歷史意義重大。

考城學社舉辦的工作坊以林炳堯的日記為起點，彭恩慈解釋一般教科書或學習歷史的方法多從歷史大方向、時任領袖、條約、及會議切入，「但係我哋好少用一個人物嘅角度去諗下，究竟當時嗰批軍官係因為咩想法同理想而去為世界和平貢獻自己」。她認為工作坊有助學生認識像林炳堯的小人物，拉近學生與歷史的距離，又提到有學生從工作坊得知當年有曾在香港生活的人飄洋過海為世界和平而戰，便覺得二戰歷史與自己有關，而非學習他人的歷史。

工作坊填補歷史課程遺漏 助學生疏理歷史脈絡

彭恩慈指工作坊有助串連歷史事件的成因、過程及成效，幫助學生學好歷史。（廖雁雄攝）

現時DSE歷史科課程有包括二戰內容，不過彭指課程著重歷史的成因及成效，略去了發展過程，而工作坊的目標就是為學生補充發展過程，串連成因、過程及成效，幫助學生學好歷史。她舉例學生上課時會學到盟軍自開戰已經處於劣勢，其後反攻迫使德國納粹投降及日本戰敗，「但係中間究竟盟軍係點樣由一個劣勢變反攻？」，「其實教科書唔係真係有好多篇幅去講諾曼第登陸呢件事，但呢件歷史事件對於成個二戰嚟講係一個好大嘅轉捩點」。

她又舉例指，日佔時期後的香港處於爆發飢荒的臨界點，而DSE歷史課程一下子就會跳到50年代香港復甦，其實當年英軍接收香港之前制定了鐵甲行動，在東南亞各地盡可能收集物資，包括糧食、燃料及藥物等，以上史料既補充課程略去的部份，亦足證香港對於當時的英國政府而言已經有一定獨特性。

數據庫引起學生共嗚 人物故事作價值觀教育

彭恩慈表示互動地圖有助學生連結自己學習的歷史以及現時身處的環境。（廖雁雄攝）

除了填補學生對歷史的宏觀認知之外，工作坊亦從微觀出發。學生使用「日據香港」網上互動地圖找出自己的學校或住所後，可以探索當年附近有的設施，例如米商、工廠，以至是戰俘營、軍營等，更可以了解當年曾經發生的戰爭事件，例如不同的反抗據點、襲擊事件、拘捕紀錄等，連結自己學習的歷史以及現時身處的環境。彭說「（互動地圖）最好嘅部份係佢係能夠覆蓋香港嘅每一個部份，所以無論邊一間學校都可以用呢個角度切入」。

另外，互動地圖記載多個當時的人物故事，工作坊會以該些故事作價值觀教育。彭指當時不少人原本享有穩定生活，但自動請纓為世界和平付出，「究竟佢哋嗰一代人背後嘅價值觀係咩？佢哋點解會為追求和平貢獻自己呢？佢哋對於呢個城市、國家以至世界嘅公民歸屬感好強，放到我哋今日嘅生活，我哋點樣關心自己嘅社區？點樣都有咁強嘅歸屬感、咁強嘅責任感去貢獻社會？」。

互動地圖獲東華三院資助85萬 下一步發展旅遊史地圖

浸會大學歷史系副教授鄺智文領導了「日據香港空間史研究，1941-1945」網上互動地圖計劃，他指互動地圖可以建立空間感，解決一般文字敘述難以清晰交代實際地理位置的問題。（廖雁雄攝）

工作坊用到的「日據香港空間史研究，1941-1945」網上互動地圖計劃由浸大歷史系副教授鄺智文領導，項目獲得東華三院資助85萬，由政府檔案處提供史料、發展局提供空間數據共享平台、浸會大學圖書館數碼創新及研究部提供網頁介面設定。互動地圖在網上公開，公眾可以免費瀏覽及使用。

互動地圖以當年的香港航空照片及地圖為基礎，結合發展局提供的空間數據共享平台，繪製出香港於日佔時期的面貌。互動地圖設有多個數據圖層及類別，用戶可以選擇想要檢視的資料，例如地下抵抗、戰俘與拘留、戰爭記憶、空襲、管治、經濟、軍事等。鄺博士直言，公眾使用互動地圖的最好方法就是沒有任何前提的自由瀏覽，從而獲得多元化的歷史體驗。

他又提到一般文字敘述難以清晰交代實際地理位置，導致缺乏空間感，而互動地圖在地圖上詳列各個歷史事件及地點，有助讀者看清歷史中的城市環境，更可進行不同時空的交叉對比，「可以睇到一啲新嘅嘢出嚟」。展望未來，他計劃製作香港旅遊史互動地圖，收錄過去的旅遊刊物中提到的地理資訊，比喻成果會是一個百多年前的旅遊網站。