教育局辦專題研習計劃　引領學生探究如何推動香港發展成智慧城市

教育局聯同專上院校、專業團體及相關政府部門合辦「智慧城巿專題研習計劃」，以提升中小學生對智慧城市的認識，培養他們的創意、數據素養和數學應用能力。計劃的專題展覽暨頒獎典禮昨日（27日）舉行，展示學生關於智慧城市的創新意念和作品。



大會邀請了30隊「傑出智慧城市專題研習獎」和「優秀智慧城市專題研習獎」的得獎者參與，展示他們的創新發明和設計。（教育局提供圖片）

政府致力把香港構建成為一個世界級的智慧城市，為了提升中小學生對智慧城市的認識，當局舉辦智慧城巿專題研習計劃，計劃推出後反應熱烈，有逾萬名師生參加。 有份參與活動的學生均表示透過計劃獲益良多，教師則認為計劃加強了學生對智慧城巿的理解，鼓勵學生關心香港和國家的創科發展。

署理教育局局長施俊輝在頒獎禮上感謝協辦機構的支持，除了參與評審工作，更為學生舉辦一系列的研討會、工作坊和參觀活動，提供豐富且多元的學習經歷，幫助他們應用STEAM知識和技能，解決現實生活問題。

大會安排智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明博士就「智慧城市」作主題演講，啟發大家思考智慧城市的發展。（教育局提供圖片）

「智慧城巿專題研習計劃」專題展覽暨頒獎典禮是教育局慶祝中華人民共和國成立75周年的活動，分別邀請了30隊「傑出智慧城市專題研習獎」和「優秀智慧城市專題研習獎」的得獎者參與，展示他們的創新發明和設計，當中包括由聖伯多祿中學設計的「智慧垃圾處理」、仁濟醫院王華湘中學設計的「智能日曆」，以及聖若瑟小學設計的「智慧交通燈系統」等等。