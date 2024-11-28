「海南艦」首對公眾開放　逾百港專師生登艦參觀體會國家輝煌成就

由解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的編隊於早前在港進行為期5天的訪問，期間舉辦了一系列公開活動，並首次對公眾開放參觀。逾百名來自港專學院及香港專業進修學校的師生參觀解放軍海軍075型兩棲攻擊艦「海南艦」，親身體會新時代國防和軍隊現代化建設的輝煌成就。



逾百名港專師生參觀解放軍海軍075型兩棲攻擊艦「海南艦」。(港專提供圖片)

港專校董會主席黃友嘉、校監范耀鈞、校董兼立法會議員周文港、校董何建宗及黃振球、全國政協委員兼港專校長陳卓禧等連同師生共逾百人一同參與這場盛事。陳卓禧表示，衷心感謝中聯辦和解放軍駐香港部隊的安排，讓港專師生獲得了這次寶貴的學習機會，直觀了解國家的強大國力，充分體現了中聯辦和駐港部隊對港專的關愛和信任，以及對香港青年一代國防教育的重視和支持。

他又說，這次不僅是難得的學習機會，讓師生們親身感受國家海軍現代化的發展成就，更是一次深刻的愛國主義教育，有助增強師生們的民族自豪感和國家認同感。

學生紛紛表示為自己身為中國人的身份感到自豪。(港專提供圖片)

有份登艦的港專學生均表示，艦上的各種先進武器裝備，如艦載直升機、兩棲登陸裝甲車等，以及完善的生活設施都令他們印象深刻，充分展現了中國海軍的強大實力，為自己身為中國人的身份感到自豪。