調查指「堅毅精神」為未來重要技能　香港外展籲培訓青年堅毅力

撰文：裴英才
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本港青年必須具備卓越技能，才能成為社會未來棟樑。香港外展訓練學校早前進行《2024 裝備香港青年未來研究調查》，探討香港青年和家長，對世界經濟論壇《2023年未來工作趨勢報告》提及10大必備未來工作技能的看法。受訪青少年認為「保持好奇心和不斷學習」是最重要的技能，受訪家長則認為「堅毅精神、抗壓及變通能力」最為重要。香港外展認為應該重點培訓青少年的堅毅力，從而迎接未來挑戰。

圖為清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光醫生（右），及香港外展訓練學校執行董事Nick Cotton（左）。（圖片由大會提供）

是次調查獲得清水灣鄉村俱樂部支持，香港外展今年5至6月期間，訪問337名9至25歲青年人，以及373名青年人的父母，了解他們對世界經濟論壇《2023 年未來工作趨勢報告》提及10大必備未來工作技能的看法。大會邀請香港硬地滾球傷殘運動員、2024巴黎殘奧金牌得主何宛淇女士致辭分享自身堅毅故事，勉勵年輕人培養成長型思維，以小目標推動大目標。

香港硬地滾球傷殘運動員、2024巴黎殘奧金牌得主何宛淇女士，勉勵年輕人培養成長型思維，以小目標推動大目標。（圖片由大會提供）

受訪青少年認為，「保持好奇心和不斷學習」、「堅毅精神、變通能力及靈活性」，以及「創意思維」是首3項重要技能；受訪家長則認為「堅毅精神、抗壓及變通能力」最為重要，其次為「分析性思維」及「保持好奇心和不斷學習」。

受訪青少年和家長同樣認為擁有「更強適應能力」是推動青少年培養未來技能的最主要因素，其次則是「積極進取，掌握機會」及「面對壓力」。反映出現今世界時刻出現變化，青少年具備適應力和堅毅精神，才能在社會生存。

然而，青少年和家長都認為現時青年的10大必備未來工作技能的表現未達期望，當中青少年認為「領導力及社會影響力」現實表現與理想差距最大。父母則認為「堅毅精神、變通能力及靈活性」差距最大，8成青年更表示難以從學校獲取未來技能。

香港外展訓練學校早前進行《2024 裝備香港青年未來研究調查》， 探討香港青年與家長對世界經濟論壇《2023年未來工作趨勢報告》提及10大必備未 來工作技能的看法。（圖片由大會提供）

有見及此，香港外展一直透過野外體驗式教育，裝備超過30萬名青年一起建立更強大的香港，受訪父母亦同意香港外展有效裝備多項未來技能，包括最重要的「堅毅精神」，更有9成家長認為香港外展提供的培訓應納入香港學校課程，並認同香港政府給予以更多支持。

香港外展訓練學校行政總監郭力衡表示，從調查可見，學校未有足夠資源提供相關訓練，認為在10大技能中應該重點培訓青少年的堅毅力，包括探討增加青年堅毅力的培訓及方法、為學校和教育者提供堅毅力相關培訓，以及提供機會給予每位青年接受堅毅力培訓。

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