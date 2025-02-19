保良局唐乃勤初中書院力推生物科研教育　中一收表人數躍升四成

保良局唐乃勤初中書院（唐中）近年致力發展生物科技研究領域，吸引不少學生報名入讀該校，本年度在升中自行收生階段中，收表數字大幅上升百分之四十，平均每四至五人競爭一個中一學額，競爭相當激烈。唐中校長黃仲奇認為，該校受歡迎的原因很多，當中包括家長，以及學生喜歡唐中的創科發展及學習環境，更有部份家長及同學表明﹐是因學校近年的生物科技發展迅速，慕名而來。



保良局唐乃勤初中書院把生物科技教育納入學校科學學科課程。

學校在2019年把生物科技教育納入學校科學學科課程，學生在三年的初中課程中，認識科學如何在日常生活中的應用。同時成立生物科技研究校隊，供對科學領域感興趣的學生參與。學校近年亦陸續建立硬件設備如生物科技實驗室，以及聘請大學博士級講師加入領導，更獲香港大學醫學院及牙醫學院研究團隊邀請參與癌症研究，包括「人工智能醫學圖像分析：應對口腔癌預後預測的挑戰」。

三月初舉辦自行收生階段面試

學校將於三月一日（星期六）舉行自行收生階段面試，面試將以英語及中文（粵語/普通話）兩文三語進行，內容包括四大主要範疇，包括中文、英文和STEAM、數理及洞察力題目。其中，英文和STEAM範疇包含一些涉及創意和生活解難能力。為配合未來重點發展科研之路，校方將於今年中一面試環節中，加插生活科學解難考題，例如如何清除杯上的咖啡漬，以及在不進行實際人數點算的情況下，如何估算市宵市場在某個特定時刻的在場人數等。

唐中校長黃仲奇表示，有家長及同學表明是因學校近年的生物科技發展迅速，慕名而來。

校長黃仲奇指，校方在中一面試環節中加插生活科學解難考題作為必答題，讓對科研有興趣的學生得以發揮，更希望藉此為對科學有興趣的學生，提供相應的學習機會，以培育更多年輕科學家，為香港的科研作出貢獻。

學校亦計劃未來開拓無線網絡和衛星課程，課程將涵蓋基本無線傳輸、衛星技術和網絡設計等主題。校方期望，通過實踐項目、模擬和現實應用，學生將深入理解通信系統的複雜性，以及其對智慧城市發展的影響。