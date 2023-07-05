校園天地｜保良局唐乃勤初中書院銀禧校慶視覺藝術展

保良局唐乃勤初中書院(唐中)於1997年創立，在2006年與保良局莊啟程預科書院結為一條龍津貼中學。為慶祝銀禧校慶，於今年4月28日至5月2日在賽馬會創意藝術中心 L0 藝廊舉行銀禧校慶視覺藝術展，為重點活動之一，與學生、家長及社會人士分享多年來的教育成果。

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用iPad 鏡頭掃一掃AR擴增實境藝術作品，畫中的人物剪影在蹦跳做運動、音樂符號從五線譜起舞、氣泡源源不絕從試管走出來、不同大樓從智慧城市扭計骰展伸、各國建築物在時光隧道中旋轉，初中學生的畫作與現代科技結合。

近年STEAM成為教育大趨勢，唐乃勤初中書院早於2011年已規劃科技科學教育藍圖，除訂下智能家居及智慧城市、機械人及人工智能、生物科技三大科技範疇，作為學校科技科學教育的基本支柱外，學校更大力提倡科技與藝術結合。

於是次展覽，唐中學生運用所學，於疫情期間創作數碼藝術作品，將科技成為分享藝術概念的媒介，學生發揮創意，將「STEM」重新演譯，透過「S」、「T」、「E」、「M」四個展區，為參觀者帶來非傳統的視覺藝術展，帶領參觀者參與一場獨特的校園之旅。

「S」代表「Space」：透過 3D 立體畫作，帶領參觀人士進入唐中校園，窺探特色校園設施。

「T」代表「Time」：三位校長先後帶領唐中發展，透過由回憶記錄拼砌而成的「時光隧道」，回味不同階段的唐中好時光。回味過去，迎接未來，一系列的鏡射立體裝置創作，透過平面及鏡面柱體的不同角度去看看同學眼中唐中的未來。

「E」代表「Electronic」：於互動投影展區,透過與電子數碼畫作互動,連結及體驗唐中充滿活力的科技科學教育。

「M」代表「Metropolis」：AR 擴增實境藝術作品讓參觀人士輕鬆穿梭現實與虛擬，享

展覽吸引不少教育界同工、家長、學生及藝術愛好者。參觀人士讚揚展覽糅合藝術與現代科技，是劃時代、有別於傳統的學生作品展。參觀人士非常欣賞同學的創意和藝術表達能力，參觀時細味展品的設計心思，當中AR擴增實境藝術作品更讓參觀人士驚艷，對於利用 iPad 與作品互動，穿梭現實與虛擬，感覺新穎，表現雀躍，紛紛拍照留念。展覽亦吸引友校視藝老師到場取經觀摩，希望日後融入在自己的教學之中。

（內容由保良局唐乃勤初中書院提供）



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