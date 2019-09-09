【校園天地】保良局唐乃勤初中書院揚威2019 《環亞太杯》總決賽

保良局唐乃勤初中書院（簡稱「唐中」）的數學校隊在2019「環亞太杯」國際數學邀請賽（簡稱「環亞太杯」) 總決賽中揚威。「唐中」選派四名初中隊員與來自全國各省市及多國的數學精英對決，中三的陳靖男同學、鄧壐文同學在總決賽中勇奪銀獎，而中一的丁灝錦同學及中二的李俊軒同學則獲優異獎。

「唐中」中三的陳靖男同學、鄧壐文同學與其他地區選手在國際總決賽中奪得銀獎殊榮，揚威海外。而中一的丁灝錦同學及中二的李俊軒同學則獲優異獎。(保良局唐乃勤初中書院圖片)

由香港資優教育學會(香港)、澳門數學教育研究學會(澳門)、西安華興嘉合教育科技公司(西安)、西安交通大學(西安)、西安翻譯學院(西安)及西安工業大學(西安)聯合舉辦之2019「環亞太杯」國際數學邀請賽是一個具規模的數學比賽，當中包括中國全國各省市、香港、澳門、菲律賓、馬來西亞、印尼、台灣及伊朗等地區均選派代表隊參賽。要入選「環亞太杯」總決賽，學生要先在香港區初賽及進階賽中脫穎而出，才能爭取進入總決賽的資格。根據統計，今年有約有100名中一至中三的香港學生能成功進入總決賽，而要在總決賽中獲得銀獎，成績必須是各區初中組中排首6至17名，可見競爭之激烈。香港區初賽及進階賽分別於2018年10月及2019年3月舉行。而總決賽則於2019年7月26日至30日期間在中國西安舉行。

在2019「環亞太杯」總決賽的五日四夜活動期間，「唐中」隊員除參與比賽外，更與全國地區及其他參賽國家的數學精英進行了不同的學習交流活動，包括STEAM 體驗活動，如製作火箭、兵馬俑以及參觀當地航空大學和博物館等等。

除了今次的比賽，「唐中」數學科在本年度帶領校隊成員參加了多項的數學比賽，獲獎總數突破一百。當中更包括其他全國性甚或國際性的賽事，如「粵港澳大灣區數學競賽」全國總決賽、「華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽」全國總決賽、「數學大王國際邀請賽」總決賽、「澳門金蓮花杯國際數學邀請賽」總決賽等等。

（內容由保良局唐乃勤初中書院提供）

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