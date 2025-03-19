教育局辦第五屆全港小學中國歷史文化問答比賽 　4.24截止報名

為鼓勵學生認識中國歷史和中華文化，營造積極的學習氛圍，教育局將於五月舉辦「華萃薪傳——第五屆全港小學中國歷史文化問答比賽」，歡迎全港小四至小六學生報名參加。



第五屆全港小學中國歷史文化問答比賽分初賽和總決賽。初賽將於5月以網上問答形式舉行，各小學可提名不少於20名學生參加，每名學生須在15分鐘內最多回答30道題目，內容涵蓋歷史、文化、地理、語文、經典名篇與名句等多個範疇。初賽中18區各區的冠軍學校將晉級七月舉行的網上問答總決賽。比賽除設有冠、亞、季軍外，還有「十八區卓越表現獎」、「最積極參與學校獎」及「個人卓越表現獎」。

教育局表示，一直致力推動中國歷史和中華文化教育，舉辦不同類型的活動，提高學生學習興趣。全港小學中國歷史文化問答比賽由教育局課程發展處主辦，中國文化研究院協辦，並邀請到多位學者擔任學術顧問，以及各學校議會和校長會為支持機構。

為協助學生準備比賽，當局設立「「華萃薪傳——全港小學中國歷史文化問答比賽」多媒體資源專頁，提供多元化的參考材料。中國文化研究院亦提供一系列適合小學生閱讀，與中國歷史和中華文化相關的資料。

有興趣參加比賽的學校，可於四月二十四日或之前填妥報名表，以電郵（events@acsohk.org.hk）或傳真（2603 0995）方式交回中國文化研究院。有關比賽詳情，請瀏覽比賽網頁。