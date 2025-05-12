聖公會白約翰會督中學設DSE日文科　學生考試壓力減、更易升大學

無論是動漫、歌曲、戲集、藝人、料理，任何事情只要與日本有關都大受歡迎，中學文憑試（DSE）丙類科目（其他語言科目）的日語科亦不例外。考評局資料顯示，自文憑試開辦以來，在眾多其他語言科目之中，最多人應考日語科。以今年文憑試為例，應考其他語言科目的考生中，有多達76%人應考日語科。



元朗區英中聖公會白約翰會督中學於2016學年起開辦日語科，修讀日語的學生成績亮麗。以去屆最後一屆使用劍橋國際試卷為例，有多達四成學生考獲A級成績，相當於文憑試考獲5至5**的水平；三成考獲B級成績，相當於4至5*的水平，實際分數視院校而有所不同。校長王力克接受「01教育」專訪，分享學校開辦日語科的經驗，他指出關鍵是要確認學生對科目有興趣，並找到合適的老師任教，並從學校在行政層面上作出配合。事實上，學校開辦日語科過程並不容易，但王校長認為只要有助學生升學、就業、生活，就絕對值得。



聖公會白約翰會督中學校長王力克分享學校開辦日語科的經驗，指要成功有三大關鍵。（梁鵬威攝）

關鍵一：學生有興趣

王力克校長指，學校留意到其他較早開辦日語科的學校成績不錯，認為有助入讀大學，同時相信成績與學生對日文科有興趣、讀得開心有關，因此早於2015學年起已經規劃開設日文科。他指最重要是確認學生有興趣，而校內調查結果顯示，最多學生對日語有興趣，其他外語則人數不足難以成科，相信調查結果與日本文化流行有關。

學校首年開辦日語科時，因為資源及人手限制，安排學生參加屯門區中學校長會舉辦的日語班，學生需要每逢周六跨區到屯門上課。翌年，學校為了使課程可以配合學生的校園生活時間，決定自行開設課程，於是着手物色合適的老師。

關鍵二：找到好老師

王校長深信「好嘅老師先容易幫助學生出到好嘅成績」，特別是日語科有助學生未來升學、就業、以至是生活，「如果佢哋真係想應用呢個語言嚟幫助佢哋嘅話，一個好嘅老師好重要」。他為日語老師設下3項條件，包括考獲日語N1成績、持有教育文憑、及曾在日本生活，希望老師具備足夠學術水平之餘，亦有方法教好學生，並能利用自身日本經驗幫助學生建立更自然的語感，「畀到好地道嘅學習經歷」。王校長的要求絕不一般，但在機緣巧合之下，成功透過學校同事的介紹，為學校找到滿足校長所有條件的老師。

關鍵三：學校行政配合

聖公會白約翰會督中學副校長王敏嫻指出，學校為了開辦日語科，在行政上有不少工作需要配合。（梁鵬威攝）

開辦日語科的過程原來比想像中難得多。王敏嫻副校長說單是找到合適的上課時間已經有困難。因為日語老師兼職任教，最初只有中四級的時候，課堂可以安排在周六進行，但翌年同時有中四和中五修讀時，日語老師難以連續上課6小時，最後只能安排在平日課後進行。她又指，原本預計日文班學生中五暑假應考日語公開試後，升讀中六就不用再上日語課；不料學生希望應考兩次，最後還是要安排學生中六繼續上課直至十二月。

曹文翬課程主任稱，日語科與其他科目的最大不同之處，在於學生升中四選科前，對日語基本上沒有認識，而其他選修科則學生於中三修，加上今年的日語考試轉制，很多學生都對選修日語感到猶豫。有見及此，學校安排先修班讓有興趣的初中學生先行體驗，又安排師兄師姐分享日語科的學習經驗及測考方式，幫助學生選科。

聖公會白約翰會督中學課程主任曹文翬指本學年申請修讀日語科的學生人數大增，由過去二十多人急升至四十多人。（梁鵬威攝）

學校的日語科每年有25個名額，過去基本上所有申請學生都能入讀。惟9月新學年需求大增，申請修讀日語的人數躍升至逾40人，曹主任指相信是學生留意到日語成績突出有關，又笑言可能是學生被師兄師姐在台上以流利日語表演而吸引。由於學校無法增加名額，王副校表示學校會按學生成績分派選修科，如學生未能在校內選修日語，仍可參加屯門區中學校長會舉辦的日語班。

日語科多方面幫助學生、照顧學習差異

開設日語科過程並不簡單，但學校團隊覺得值得。王校長表示，日語科有助學生日後升學、就業、生活，「所以我覺得呢件事係好值得做嘅」，特別是日語位列全球十大語言之一，客觀上學習日語有一定經濟價值，加上香港人經常遊日，亦可提供便利。

聖公會白約翰會督中學的團隊認為開辦日語科相關值得。圖左起為該校課程主任曹文翬、校長王力克、中六學生蘇詠鑫、副校長王敏嫻。（梁鵬威攝）

王敏嫻副校長補充，當初學校開辦日語科的原意之一是想照顧學生學習差異，因為有部份學生對傳統科目不感興趣，「你要佢讀多一科，最後佢都係Drop（棄修）咗佢，如果係咁，不如開一個佢鍾意讀嘅科」。事實上棄修日語科的同學不多，她認為如果學生選修科較弱或未能兼顧多科，日語科的確是出路，加上日語科的學生可以提早考完一科及得知成績，有助減低考試壓力。

她說沒有實際數據可以說明日語科如何幫助學生入讀大學，但舉例「如果佢修物理、化學、生物，可能會拎個3返嚟，但係如果佢喺呢度（日文科），我當佢拎個5返嚟，咁入學計分已經爭咗好多」。她又指去屆多達七成學生考獲A或B級的成績，而且該些學生並非成績名列前茅的學生，對此感到十分欣慰。她感嘆看到學生在惜別會上緊握日語老師的雙手，流着眼淚以日語表示感謝，「真係咩嘢都值得」。