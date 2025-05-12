聖公會白約翰會督中學設DSE日文科 學生考試壓力減、更易升大學
無論是動漫、歌曲、戲集、藝人、料理，任何事情只要與日本有關都大受歡迎，中學文憑試（DSE）丙類科目（其他語言科目）的日語科亦不例外。考評局資料顯示，自文憑試開辦以來，在眾多其他語言科目之中，最多人應考日語科。以今年文憑試為例，應考其他語言科目的考生中，有多達76%人應考日語科。
元朗區英中聖公會白約翰會督中學於2016學年起開辦日語科，修讀日語的學生成績亮麗。以去屆最後一屆使用劍橋國際試卷為例，有多達四成學生考獲A級成績，相當於文憑試考獲5至5**的水平；三成考獲B級成績，相當於4至5*的水平，實際分數視院校而有所不同。校長王力克接受「01教育」專訪，分享學校開辦日語科的經驗，他指出關鍵是要確認學生對科目有興趣，並找到合適的老師任教，並從學校在行政層面上作出配合。事實上，學校開辦日語科過程並不容易，但王校長認為只要有助學生升學、就業、生活，就絕對值得。
關鍵一：學生有興趣
王力克校長指，學校留意到其他較早開辦日語科的學校成績不錯，認為有助入讀大學，同時相信成績與學生對日文科有興趣、讀得開心有關，因此早於2015學年起已經規劃開設日文科。他指最重要是確認學生有興趣，而校內調查結果顯示，最多學生對日語有興趣，其他外語則人數不足難以成科，相信調查結果與日本文化流行有關。
學校首年開辦日語科時，因為資源及人手限制，安排學生參加屯門區中學校長會舉辦的日語班，學生需要每逢周六跨區到屯門上課。翌年，學校為了使課程可以配合學生的校園生活時間，決定自行開設課程，於是着手物色合適的老師。
關鍵二：找到好老師
王校長深信「好嘅老師先容易幫助學生出到好嘅成績」，特別是日語科有助學生未來升學、就業、以至是生活，「如果佢哋真係想應用呢個語言嚟幫助佢哋嘅話，一個好嘅老師好重要」。他為日語老師設下3項條件，包括考獲日語N1成績、持有教育文憑、及曾在日本生活，希望老師具備足夠學術水平之餘，亦有方法教好學生，並能利用自身日本經驗幫助學生建立更自然的語感，「畀到好地道嘅學習經歷」。王校長的要求絕不一般，但在機緣巧合之下，成功透過學校同事的介紹，為學校找到滿足校長所有條件的老師。
關鍵三：學校行政配合
開辦日語科的過程原來比想像中難得多。王敏嫻副校長說單是找到合適的上課時間已經有困難。因為日語老師兼職任教，最初只有中四級的時候，課堂可以安排在周六進行，但翌年同時有中四和中五修讀時，日語老師難以連續上課6小時，最後只能安排在平日課後進行。她又指，原本預計日文班學生中五暑假應考日語公開試後，升讀中六就不用再上日語課；不料學生希望應考兩次，最後還是要安排學生中六繼續上課直至十二月。
曹文翬課程主任稱，日語科與其他科目的最大不同之處，在於學生升中四選科前，對日語基本上沒有認識，而其他選修科則學生於中三修，加上今年的日語考試轉制，很多學生都對選修日語感到猶豫。有見及此，學校安排先修班讓有興趣的初中學生先行體驗，又安排師兄師姐分享日語科的學習經驗及測考方式，幫助學生選科。
學校的日語科每年有25個名額，過去基本上所有申請學生都能入讀。惟9月新學年需求大增，申請修讀日語的人數躍升至逾40人，曹主任指相信是學生留意到日語成績突出有關，又笑言可能是學生被師兄師姐在台上以流利日語表演而吸引。由於學校無法增加名額，王副校表示學校會按學生成績分派選修科，如學生未能在校內選修日語，仍可參加屯門區中學校長會舉辦的日語班。
日語科多方面幫助學生、照顧學習差異
開設日語科過程並不簡單，但學校團隊覺得值得。王校長表示，日語科有助學生日後升學、就業、生活，「所以我覺得呢件事係好值得做嘅」，特別是日語位列全球十大語言之一，客觀上學習日語有一定經濟價值，加上香港人經常遊日，亦可提供便利。
王敏嫻副校長補充，當初學校開辦日語科的原意之一是想照顧學生學習差異，因為有部份學生對傳統科目不感興趣，「你要佢讀多一科，最後佢都係Drop（棄修）咗佢，如果係咁，不如開一個佢鍾意讀嘅科」。事實上棄修日語科的同學不多，她認為如果學生選修科較弱或未能兼顧多科，日語科的確是出路，加上日語科的學生可以提早考完一科及得知成績，有助減低考試壓力。
她說沒有實際數據可以說明日語科如何幫助學生入讀大學，但舉例「如果佢修物理、化學、生物，可能會拎個3返嚟，但係如果佢喺呢度（日文科），我當佢拎個5返嚟，咁入學計分已經爭咗好多」。她又指去屆多達七成學生考獲A或B級的成績，而且該些學生並非成績名列前茅的學生，對此感到十分欣慰。她感嘆看到學生在惜別會上緊握日語老師的雙手，流着眼淚以日語表示感謝，「真係咩嘢都值得」。