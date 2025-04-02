卜維廉中學引入兵道武術　學武德重禮　學生性格變得開朗有自信

整齊劃一的呼喝聲響徹救世軍卜維廉中學操場，十數名身穿漢兵服的學生手持海棉製兵道劍作出揮斬動作，步伐穩健地向前推進，結合力量與節奏。他們並非在角色扮演，而是每週一次的兵道武術訓練場景。



作為全港學界首批引入這項新興運動的中學，負責帶隊的助理校長魏語然表示，兵道武術不僅是一項體育活動，更是中華文化傳承與品格教育的結合，見證學生學習兵道武術前後的變化，由行路「吊吊揈」變成端正自信。



救世軍卜維廉中學是本港學界首批引入武術兵道的中學之一。（黃浩謙攝）

兵道武術乃國家「入奧」重點項目

兵道武術的前身是中國武術短兵項目，歷經40餘年發展，近年經中國武術協會重新編排，成為國家重點推廣的運動。2022年國家體育總局更明確將兵道武術列為「武術入奧」的重點項目之一。

救世軍卜維廉中學助理校長魏語然指出，兵道武術的引進緣起於黃大仙家長教師聯會與黃大仙康樂體育會的推薦及支持。學校遂於去年邀請香港兵道總會到校示範，有近百名初中生參與，學生反應熱烈，遂於今年初正式成立兵道武術隊。目前兵道武術隊有20人，其中兩位是女隊員。

救世軍卜維廉中學助理校長魏語然（右）與鄧芷程老師（左）是學交兵道武術隊帶隊老師。（黃浩謙攝）

穿漢兵服持膠棍練習 背誦兵訓

「我們看中的不僅是它的體育價值，更是背後『武德並重』的中華文化精神。」魏助校強調，兵道武術是以自由對擊實戰為訓練目標，學生除了需學習擊格技術、加強體能訓練外，兵道武術更着重禮、紀律及文化之承傳，講求武與德並重。

她指，禮儀教育貫穿於整個學習過程，學生每次練習都要穿上漢兵服造型隊服，並要背誦兵訓﹕「手中有兵，心中有禮，尚武崇德，止戈為武」。

體現以禮為先的中華文化精神

此外，在訓練或比賽前後，學生即都需要向教練、評判、對手行禮「抱手、鞠躬、作揖」兵禮。魏助校稱，這種「以禮始，以禮終」的教導，正正是中華文化中「禮」的精神，讓學生學會尊重他人，並理解禮儀在社會中的重要性。

卜維廉中學兵道武術隊今年才正式成立，但去年開始已積極四出推廣兵道武術。在去年國慶75周年的地區慶祝活動上，兵道武術隊曾在黃大仙廣場表演；今年3月中旬，亦曾在由大中華武術家協會籌辦的「全城動！動城做運動！」頒獎禮暨武術運動匯演上演出。

學生性格變得開朗有自信

魏助校稱，曾見證文靜性格害羞學生透過兵道武術訓練及公開表演後，提升自信心。「該同學用心專注學習兵道招式，學校於是讓他帶領隊員出外表演，事後學生愈來愈有信心，不單主動去教同學與同學溝通，性格變得開朗，而且亦愈來愈有禮貌，走路亦由以前吊吊揈變得端正。」

救世軍卜維廉中學助理校長魏語然指，有學生透過兵道武術訓練及公開演出後，提升了自信心及性格變得開朗。（救世軍卜維廉中學提供圖片）

兵道武術現階段以短兵（短兵器）項目為主，主要進攻技術是「斬、砍、劈、刺」。學生在訓練時身穿漢兵服並以海棉製兵道劍練習，正式比賽時會穿上全套護甲衣。

卜維廉中學兵道武術隊教練梁樹中，表示兵道武術的真正意義不在於攻擊他人，而是自我控制。（黃浩謙攝）

比賽強調力量控制 不允攻擊要害

卜維廉中學兵道武術隊教練梁樹中，是香港兵道總會創會籌委，身兼兵道判裁員及評審員，他表示兵道武術的真正意義不在於攻擊他人，而是自我控制。他解釋，「在比賽上你刻意打低對手，不單唔會贏，更會判取消資格」，比賽中除了不允許攻擊危險部位，還強調力量控制。

救世軍卜維廉中三學生許鎰俊表示，透過兵道武術訓練，不僅提升了自信心，亦讓他明白中華文化中，對「禮」的重視。（金敏琍攝）

中三學生許鎰俊是學校兵道武術隊成員，他表示十分認同教練說法，「教練成日同我哋講，兵道武術是一種功夫，唔係要來傷人，讓我認識武德重要性」。許同學稱，知道兵道武術在香港是一種新興運動，吸引他加入，而每次練集都要穿上漢兵服，他認為能體驗中華文化。

有望今年考取國家認可資歷

兵道武術設有國家認可的考核資歷，分十級，以一級為最高。魏助校表示，短期目標是希望學生在今年5月成功考取第十級，並透過參與本地及國內錦標賽讓學生成長。

老師與教練會視乎學生進度，或會參與今年8月在香港舉行的「香港國際武術比賽」，希望培訓出色的兵道運動員。展望未來，學校亦意將兵道武術運動，進一步向學校高中學生推廣，吸引更多學生參與。