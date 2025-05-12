聖公會白約翰會督中學設計劃直升日本大學　學生感恩：助實現夢想

海外升學是不少家長及學生的夢想，而近年相關機會亦愈來愈多。位於元朗區的英文中學聖公會白約翰會督中學，文憑試設有日語科作為選修科，數年前更與日本立教大學簽訂協議，每年可以舉薦1位修讀日語的學生直接赴日升學，而應屆文憑試考生蘇詠鑫是本年度獲舉薦並已獲大學取錄的學生，將會於下學年赴日升學，入讀該大學的現代心理學系。



蘇同學對日本文化深感興趣，有意到日本發展，坦言「可能話如果無日文科讀，我要去做到我嘅理想嘅話，其實都係幾辛苦」，感恩學校有提供到日本升學的計劃，「多謝呢個計劃，可以幫到我實現我嘅夢想」，直言如果沒有學校提供該個計劃，到日本升學的機會很渺茫。她又說會於大學期間親身認識及體驗在日生活，往後才決定是否要留在日本發展。



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聖公會白約翰會督中學中六學生蘇詠鑫是該校高中日語科學生之一，透過參加學校計劃獲得日本立教大學錄取，將於下學年前往日本升讀大學。（梁鵬威攝）

自小對日本文化感興趣 認為讀日語科較容易

蘇詠鑫同學自小已經有看日本動漫，最初對動漫故事情節及藝術風格感興趣，後來發覺日本文化吸引，而且日語腔調悅耳，漸漸想了解更多。於正式開始修讀日文科之前，蘇同學曾自學日文，例如在閱讀日本動漫或畫師作品時，透過網上工具翻譯日文成中文，從而學習詞彙及文法，但坦言只能具備初學者日語水平。

她升讀高中後選修日語科，發現學校日語老師不但會教授書本知識，更會分享其個人在日本生活時的事情、小故事，認為有助加強印象，增加對詞彙及文法的記憶點，而且她本身對日語感興趣，所以覺得修讀日語比其他科目容易。

面對即將到日本升學及獨立生活，蘇詠鑫同學表示她已經在規劃相關事宜，相信自己有能力解決。（梁鵬威攝）

蘇同學先於去年7月考獲日本語能力試驗（JLPT）的N3級別，去年12月再下一城考獲N2級別，相當於DSE考獲5至5*的成績，實際分數換算視乎院校而定。她指如果同學未曾接觸日語，由中四開始學習相信只要肯努力，足以應付N3級別；如果要考獲N2則需多花一倍時間學習，有一定難度。

機緣巧合下促成升學計劃 獲日本大學方主動聯絡

蘇同學不單在文憑試放榜前已經至少手持5分，早前更透過學校與日本立教大學的升學計劃提交入學申請，文件包括日語能力證明、文憑試預測成績、校長推薦信、自我介紹信等，獲得立教大學錄取，機會難得。

談及學校如何促成該個計劃時，課程主任曹文翬就形容是一個巧合。曹主任指計劃緣起是早年學校有學生前往留學展，其間向立教大學提供聯絡方法後，立教大學主動聯絡校方，表示有興趣取錄來自世界各地的學生，雙方經討論後就簽約成為姊妹學校，然後正式展開升學計劃，由學校向大學推薦有興趣赴日升學的學生。

聖公會白約翰會督中學課程主任曹文翬（右一）表示，與日本立教大學的錄取計劃是在機緣巧合下開始的。圖左起為副校長王敏嫻、蘇詠鑫同學、王力克校長。（梁鵬威攝）

現時升學計劃名額是每年1名學生，上學年有首位學生到立教大學升學，「嗰位同學甚至乎有獎學金，佢早排返香港見一見面，佢都好開心喺嗰邊讀書」。不過曹主任亦坦言，赴日升學4年連同學費及生活費約需50萬港元，而且學生需自行解決住宿和所有生活問題，建議學生申請前需要認真考慮。

日語科DSE 2025起轉制 老師分析JLPT特點

中學文憑試自今年（DSE 2025）起才轉用日本語能力試驗（JLPT），聖公會白約翰會督中學日文老師梁老師分析了舊制劍橋國際與新制日本語能力試驗的分別。她指，以答題形式而言，日本語能力試驗以多項選擇題為主，學生的心理壓力較低；以內容而言，日本語能力試驗要求學生學習的文法及語彙量則會較多；以評級形式而言，不再採用的劍橋試卷設有A、B、C等級別，然後根據成績換算成分數報讀大學，而日本語能力試驗則只有合格及不合格，學生一旦失手就變成0分。

梁老師認為學生要在校內修讀日語科亦不容易，畢竟現時中學生學業繁忙，而日語科與其他科目一樣設有測驗、考試、平時分等，「其實都同同學講，除咗興趣之外，你都係要付出嘅」，亦認同學生為了修讀日語科「付出係多嘅」。