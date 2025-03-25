慕光英文書院與韓國大學簽協議　學生韓語考試達二級可保送升學

觀塘區直資中學慕光英文書院繼早前與韓國慶熙大學締結「校長推薦免試升學計劃」後，近日亦先後再與韓國淑明女子大學及韓國又松大學簽署相關協議，為慕光學生提供豁免入學筆試和免除香港中學文憑試（DSE）成績的升學機會，以及獎學金資助，而且名額不限。學生只需年滿18歲，並在韓國語能力考試（TOPIK）中分別取得三級及二級成績，便可獲保送直升韓國淑明女子大學及韓國又松大學。



韓國又松大學與慕光簽署「校長推薦免試入學計劃」協議。(慕光英文書院提供圖片)

慕光英文書院校內設有初中韓語課程，於去年起開設高中韓語課程，今年八月亦將安排高中學生前往韓國慶熙國際教育學院，參加為期三星期的韓語進修課程。慕光英文書院校長張永豐表示，選修高中韓語課程的學生，大多對韓國文化感興趣，且有意赴韓升讀大學，因此校方與多間韓國大學洽談「校長推薦免試計劃」，為學生提供升學機會。

根據協議，韓國淑明女子大學僅要求該校學生年齡達18歲，並在韓國語能力考試（TOPIK）中取得三級或以上成績，以及在校內韓語課程出席率達八成，便可獲豁免DSE或入學試，保送入讀韓國淑明女子大學。

韓國一間高中的學生到慕光進行交流活動，教導學生學習韓語。(慕光英文書院提供圖片)

至於韓國又松大學，協議要求慕光學生只需年齡達18歲，在韓國語能力試（TOPIK）中取得二級成績，加上校內成績和校長推薦，即可直接申請入讀又松大學，毋須考慮DSE成績。同時，又松大學亦會為首次入讀的慕光學生提供獎學金，相等於減免入學第一期學費的30%。