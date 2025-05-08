教大賽馬會小學AI輔助教學　系統即時分析學生表現回饋助分層教學

人工智能（AI）近年開始走進校園，當全球教育界仍在爭論「AI會否取代教師」，或憂慮「教師重要性逐漸褪色」時，香港教育大學賽馬會小學已採用教學新模式：教老師利用AI系統輔助教學，做到課堂實時分析學生學習難點、推行分層教學，靈活照顧班上不同程度學生需要，提升學習成效。



香港教育大學賽馬會小學副校長羅金源表示，學校並非使用DeepSeek、Gemini等現有AI系統，而是與本地科創公司合作開發切合香港課程框架的AI工具，「可以啱返學生程度及能更靈活地配合教學需要」。



香港教育大學賽馬會小學副校長羅金源，將AI在課堂中變成智能助手。（黃浩謙攝）

AI即時揪錯 弱點秒變練習題

AI是雙刃劍，關鍵在於如何善用。香港教育大學賽馬會小學找本地科創公司開發校本AI，把AI變成教學的「智能助手」。

在六年級數學堂上，任教數學科的副校長羅金源正教授學生作答面積與周界，並讓學生透過AI系統作文字題練習。通過AI系统，羅副校長可隨時查看每個學生的答題進度，若學生答案有誤，還可因應學生錯誤之處，即時讓AI系統生成題目，讓學生加強操練。

AI系統能即時分析學生算術步驟有沒有出錯，會即時解釋出錯原因，老師亦能即時針對性生成同類題目，鞏固學生學習。（黃浩謙攝）

助分層教學 同學不會坐「冷板凳」

另一方面，若學生能正確回答題目，老師亦能讓AI系統即時生成難度更高的題目讓學生拆解，做到即時監測、分析難點及分層教學。

老師在課堂上能兼顧不同程度學生需要，更能針對難點，對症下藥。（黃浩謙攝）

達至即教學、即批閱、即改正效果

另一邊廂的五年級中文課上，學生正學習以運動會熱鬧氣氛主題創作排比句。學校高級主任卓煒嫻表示，AI系統能迅速判斷學生所作句子是否符合排比句的原則，並根據學生程度，提供個人化指導。例如AI系統會引導學生思考如何添加主題句、額外形容詞，甚至將句字擴展成為描寫場面的段落。

卓煒嫻主任表示，在AI「搭檔」下，有更多時間即時審視學生作答並進行討論。（黃浩謙攝）

卓主任表示，在AI系統協助下，課程上她有更多時間即時審視學生作品以及和學生討論。例如有學生寫出了符合標準的排比句，但選材內容卻偏離主題，她便可即時點評學生作品，共同探討如何優化選材，強化教學靈活性。

AI生成英語虛擬人物 學生沉浸式互動練會話

除此之外，香港教育大學賽馬會小學又將AI技術融入英語教學，針對不同年級設計沉浸式情境互動教材，提升英語學習成效。

香港教育大學賽馬會小學又將AI技術融入英語教學，針對不同年級設計沉浸式情境互動教材，提升英語學習成效。（黃浩謙攝）

例如二年級課程運用AI生成四季主題電子互動故事書，學生可即時參與情節走向的決策。六年級則透過AI生成卡通版的英國動物學家珍古德（Jane Goodall）的虛擬形象，學生以問答形式與螢幕角色即時對話，強化口語能力。

老師角色由單向傳授知識 變培養學生思維

高級主任蔡湘儀指出，未來老師角色更著重思維的培養，「課堂的時間可以更多地用來進行分析、推理和解決問題等高層次的訓練，而練習的部分則交由AI處理。」

香港教育大學賽馬會小學汪瀾老師指出，老師角色更著重思維的培養。（黃浩謙攝）

AI輔助教學 老師需提升備課質量和深度

羅副校長亦指出，課堂上利用AI輔助教學，老師備課內容和方式也有所改變。他以數學科為例，過往備課主要設計課堂教學內容的呈現方式，並按照固定的教學流程進行鋪排，但現在教師需要更深入地思考學生的學習層次，並設計出有層次性和連貫性的教學內容。

「課堂可以從基礎的概念A開始，當學生掌握了A之後，進一步發展到A1、A2，甚至A3的高階內容。這樣的設計不僅有助於學生逐步深入理解，也能更好地激發他們的學習潛能」，他坦言教師備課工作量可能更大，但卻能提升備課的質量和深度。

該校去年開始與本地科創公司合作，創建校本AI系統，並引入數學及常識科，今年進一步在中文及英文科課堂上應用，並設創新科技組，成員由各科老師組成，針對學生學習和教學需要與創科公司溝通，設計符合校本需要的教材，在任教班別試行。

同學讚AI傳授閱讀理解秘技

學校試行AI教學，學生反應如何？孔同學表示，AI教學有助她理解複雜的數學概念，令成績有進步。「方程式好多時要運用到天秤原理，若搞錯了的概念可能整條算式都會錯，AI會好清楚解構每一步概念係點，唔使估估吓。」

另一位吳同學稱，中文閱讀理解向來是他的弱項，但AI助他解構文章模式。「透過AI，我學識先找出每段關鍵字，從而會較掌握文章中心思想，其實同樣道理都可應用在中文作文上。」

香港教育大學賽馬會小學目前在中文、英文、數學及常識科中，引入AI教學。（黃浩謙攝）

支持本地科創公司 設計校本AI更貼合香港課程框架

香港教育大學賽馬會小學校長張錦欣表示，市場上現有的AI系統大多難以貼合香港課程框架，她以學校英文科的AI教材為例，內容由學校預設至切合香港小學生程度，引導學生互動，增投入感，「現成AI系統未必有這個效果」。

張校長指，香港具備一流科創人材，本港學界應支持本地科創公司，但現階段學校與科創公司合作處於試驗模式，故暫時未涉及金錢項目。