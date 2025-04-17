小西灣福建中學500萬改革教學語言　27年起高中理科逐步全英授課

福建中學（小西灣）現正推行教學語言改革，將會分階段、分科改以英語授課，落實「化時為科」政策，初步計劃投放逾500萬港元，培養學生英語能力。該校梁健文校長期望，透過提升學生於中學文憑試的英文科成績，以達到學校學生的大學入學率由現時三成提高至五成。



福建中學（小西灣）將斥500萬推動教學語言改革，分階段、分科改以英語授課。（鍾詠茵攝）

加強英語教學 目標提升大學入學率至五成

梁健文校長表示，現時學校於中學文憑試（DSE）中文科有七成學生獲得至少第3級成績，另有12科的合格率超越全港水平，三成學生升讀大學。建基於以上成績，校方期望透過加強英語教學，將大學入學率提升至五成。他又指，本地專上學院和大學均以英語授課，不少同學入讀大學初期出現適應困難，因此有需要於中學時期是為同學打好英語基礎。

福建中學（小西灣）校長梁健文表示，校方期望將學生的大學入學率提升至五成。（鍾詠茵攝）

循序漸進轉制 4學年內高中理科全面以英語教學

負責課程發展的劉瑞綱副校長表示，教學語言改革計劃將採取循序漸進方式進行，今個學年已有部份初中數學和科學科率先改以英語授課。

計劃會於2025/26學年起正式啟動，中一及中二科學科、中三化學科及物理科將使用英語授課，按年擴展至其他級別，而中四兩班化學科的其中一班會轉用英語授課， 另一班保留中文授課。中一至中四各級將分別開設一班以英語授課的數學精英班，同樣按年擴展至其他級別。

2026/27學年起，初中所有理科科目轉用英語授課，即將餘下的中三生物科轉用英語授課，並按年擴展至其他級別，而兩班化學科都會開始轉用英語為教學語言。2027/28學年，中四所有理科科目，即物理、化學、及生物科，均因應初中轉用英語授課措施逐年擴展而全數轉用英語授課。

校方表示，為確保學生順利適應，轉換教學語言的過程將引入「上落車機制」及彈性編班安排，於2025/26學年升讀中四的學生，可按個人語文水平選擇以中文或英文修讀選修科。若學生選擇以英文修讀，則會以英文應考相關科目的中學文憑試。

梁校長透露，整個轉換教學語言計劃將分為3個週期，每個週期為期約5年。第1個週期完成後，學校將會有首批使用英語應考理科和數學的文憑試學生；第2個週期後期，校方會把計劃拓展至高中其他科目，例如地理、經濟等，屆時以英語授課的高中科目將會比以中文修讀的多。

自行研發中英雙語教材 營造英語教學環境

劉瑞綱副校長表示，為讓學生更快融入英語教學環境，校方會增設英文校園電視節目、鼓勵同學參加英語朗誦比賽等，亦積極舉辦不同交流團，安排學生到英國、新加坡、沖繩等地與世界各地學生交流，增加學生練習英語會話的機會。

除了塑造英語環境外，校方自行研發中英雙語教材，希望加深學生對英文詞彙的認識，未來校內數學和科學測考的英文題目將佔20%。而師資方面，學校目前已安排不同科目的老師於香港大學進修，並增聘一名助理校長專注英語教學，希望不論學生還是師生都可以充份準備以應對轉變。

中三學生凌青華（左一）、王靜儀（左二）及許松裕（右一）均為該校首批使用英語上科學課的學生。（鍾詠茵攝）

學校提供雙語教材、工作紙 有助學生掌控英文試題

作為該校首批使用英語上化學課的中三學生王靜儀直言，起初得知學校作出教學語言改革感到擔心，學習化學專有名詞時更感到十分吃力。她慶幸學校提供雙語教材和書本等資源，老師亦從旁協助，如今亦成功逐漸適應。另一位中三學生凌青華表示，考試題目轉為英文後較難理解，但學校提供大量工作紙和試題，讓他可不斷操練，成功掌握竅門並定下目標，來年中四以英文繼續修讀化學科。中三學生許松裕就直言十分贊成學校將教學語言轉為英語，認為校方措施令他更頻繁使用英文，讓他不論聆聽和寫作的能力均有所提升。