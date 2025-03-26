樂善堂楊葛小琳中學熊貓主題學習　每年設四川交流團推動中華文化

設有全港首個「熊貓書屋」的樂善堂楊葛小琳中學，近年積極以熊貓作主題教學，推動中華文化之餘亦令學生掌握多元知識。早前本港熊貓雙胞胎出生掀起空前熱潮，教育局局長蔡若蓮專程到訪該校，除深入了解各學科熊貓跨學科活動，又品嚐由學生親手製作的熊貓點心，並大玩夾熊貓公仔機。



校長袁美玲展示局長當日到訪後的簽名及照片，指將來會推出更多有關熊貓主題的教學活動。（黃浩謙攝）

學校與四川結緣多年 締結姊妹學校每年交流

樂善堂楊葛小琳中學一直與四川甚有淵緣，早在2018年汶川大地震10周年，部分同學曾隨教育局到四川探訪，了解重建工程。樂善堂之後每年都會為轄下中學提供四川青年交流團名額，與師生前往參觀成都大型科創企業、大熊貓保護中心、樂山大佛、四川大學等景點等，此外亦會到訪締結姊妹學校，互相交流學習經歷。校長袁美玲表示，每年四川交流團只得16個名額，因行程會前往都江堰水利工程，故中四、中五，以及修讀生物、地理科的同學會獲優先考慮，少部分名額則留予中三同學。

全港首個「熊貓書屋」設於圖書館內，去年樂善堂李聖根主席再多送900本圖書予楊葛小琳中學。（黃浩謙攝）

熊貓主題跨學科學習 推動中華文化及國民教育

楊葛小琳中學的「熊貓書屋」於2023年設立，樂善堂李聖根主席去年再多送900找到樂趣。其中中文科推行「書送快樂」獎勵計劃，鼓勵同學多看書，只要完成閱讀報告可獲砌圖一塊，集齊四塊便可夾熊貓公仔；英文科則舉辦熊貓新聞標題比賽；視藝科創作熊貓水墨畫及孔版畫；旅款科設計熊貓主題旅遊路線；家政科製作熊貓湯圓和熊貓奶黃包，商科學生則售賣自己設計的熊貓文具及熱轉印商品學習營商。

中一同學梅紫悠同學介紹於視藝課所畫的熊貓水墨畫，指自己對中華文化有更多了解。（黃浩謙攝）

此外，港產大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」於去年8月下旬出世，學校圖書館外亦張貼了熊貓寶寶的成長印記，讓學生可了解牠們的成長過程，同時閱讀到相關的中英文報章報道，多學習有關描述熊貓的詞彙。

袁校長認為，以熊貓做主題亦是國民教育一部分，很高興同學能樂在其中，正考慮在操場增設跑步機及健身單車，系統會連接一個熊貓吃金幣的電子遊戲，鼓勵同學多做運動。

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教育局局長訪校肯定成效 童心未泯與學生夾公仔

去年11月，教育局局長蔡若蓮曾到訪樂善堂楊葛小琳中學，參觀了熊貓書屋及熊貓畫廊，畫廊展示了學生在視覺藝術課堂的作品。當日多位曾參與四川交流團的學生，亦分享了他們的行程收穫，又與局長一起品嚐熊貓茶點，最後，局長在學生指導下，使用熱轉印技術製作熊貓紀念品，以及玩夾熊貓公仔機。

中五學生謝俊謙於局長到訪當日負責示範熱轉印製作，他知道局長要參觀時都十分驚訝，每天最少花一小時背誦講解內容，家人都替自己感到高興，但最意想不到是局長不是一味講政事講工作，因為她玩夾公仔機時十分投入，流露出童真的一面。

中五同學謝俊謙最意想不到是局長都有童心未泯的一面，接待前都花了一番苦功背誦講稿。（黃浩謙攝）

其餘2名負責接待局長的的中五學生區芷妍及中四學生黃凱林，表示收到通知時都很擔心，事前都花了不少時間準備，幸局長十分親切，偶爾見到自己手忙腳亂，都會主動幫忙，還會說「慢愎來，唔緊要」安慰。黃則笑稱自己太緊張，於匯報時忘記將平板電腦畫面轉向局長展示有關相片。

兩名有份接待局長的的中五學生區芷妍（左）及中四學生黃凱林（右）指局長十分親切，到四川交流亦獲益不淺。（黃浩謙攝）

區與黃去年也曾參與學校的四川交流團，他們異口同聲指此行獲益良多，遊覽了許多名勝古蹟，印象最深是參觀三星堆博物館及臥龍熊貓基地，因能目睹十多隻熊貓在野外活動，前方更沒玻璃間隔，能與可愛熊貓互動。