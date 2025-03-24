天主教鳴遠中學推「合作學習」提升互動　學生自發求進步減少差異

為照顧每一位學生不同需要，去年起讓他們有機會發光發亮展現自己的獨特之處，將軍澳的天主教鳴遠中學由本年開始推行「合作學習」，期望透過以強帶弱讓學生在課堂內完成學習任務，同時增加學生之間合作互動。措施實施以來校內學習氛圍明顯提升，令學生願意嘗試，成績進步。校長周黎明認為，教育就是要讓學生找到屬於自己的專長，協助他們建立自信。



天主教鳴遠中學的學生都喜稱呼周黎明校長做「Daddy」，對於校內學生關係融洽，他深感自豪。（羅國輝攝）

師生關係佳校長如爸爸 學習以學生為本照顧差異

天主教鳴遠中學向來著重師生關係，學生都喜歡稱呼周黎明校長做「Daddy」。校內雖有逾四成學生是新移民，但學校全方位照顧每位學生，令他們可在短時間內克服語言困難，融入校園。「有樣嘢我真係好自豪，我哋學生之間嘅關係真係好融洽，唔會話因為出生地方唔同就互相排擠」，周校長說。

天主教鳴遠中學全校全科推行「合作學習」，同學需要各司其職，分別擔任隊長、報告員、記錄員及總務，令同學上課時特別專注及留心。（羅國輝攝）

為進一步照顅學生學習需要，學校全校各科都實行「合作學習」，上課時將學生分成4人一組，同組學生一起學習、互相扶持，不但能活躍課堂氣氛，提高學生學習動機，亦能增加師生之間的互動。有別於傳統教學以教師為中心，「合作學習」以學生為本，教師除能關注整體學習進度，還可顧及每一位學生的不同需要。

天主教鳴遠中學英文科老師李嘉琪（站立者）指學校就「合作學習」，加入許多自主學習的原素，有效照顧學生的多樣性。（羅國輝攝）

同學於課堂以協作形式進行討論後，再以平版電腦回答老師提問，可增加互動，學生亦更投入，大幅提升教學效能。（羅國輝攝）

以強帶弱互補不足 各司其職良性競爭

周校長稱，以提高教學效能為發展計劃，重視照顧每名學生的獨特性，亦有屬於自己的角色，所以老師分組時會按需要作出安排，而且小組設有不同崗位，令同學上課時特別專注及留心。

一般而言，分組是「以強帶弱」為原則，但老師亦會視情況作調整。例如某些學生領導能力較佳，即使成績稍遜也有機會擔任隊長；相反若同學成績不俗但稍欠自信，則可與組員互補不足。學校同時希望透過小組之間的良性競爭，提升學習動力。

天主教鳴遠中學周黎明校長指「合作學習」推行以來成效顯著，學生在英文及數學的成績進步很多，校內學習氣氛濃厚。（羅國輝攝）

為推動「合作學習」教學策略，教師的教學模式和教材也有特別安排。學校課堂會設有小組同學互相討論的環節，教材亦會增設挑戰題部分，讓學生上課有目標，自發追求進步。

周校長表示，決定全校全科同一時間推行「合作學習」，是按公平學習原則決定，亦希望師生盡快掌握這種模式。經過近一年的觀察，發現透過「合作學習」的上課模式，能力較強的學生通過支援組員，不但能鞏固已有知識，亦能訓練學生表達、溝通的能力，而能力較弱的學生則可從同學身上學習，以致所有學生都可發展共通能力。

天主教鳴遠中學數學科主任林詠賢指，數理科強的學生可能不善與人溝通，但透過「合作學習」可令不同學生共同發展，加強互動。（羅國輝攝）

同組學生協力齊進步 兩個月英文作文奪獎

數學科主任林詠賢表示，數理強的學生很多時活在自己世界，未必善於與人溝通，但透過「合作學習」不但能訓練他們的社交技巧，讓他們在數學課帶領其他組員做好每個計算步驟，加上組與組之間的良性競爭，讓學生得到成功感外，也鼓勵同學挑戰更難的題目。

中文科主任司徒雅儀亦認為，「合作學習」可激發學生討論，反而得出更多老師意想不到的想法。特別是班上的學習任務，透過集體思考，成效更為顯著，比起以往學生只會各自為政，現在學生都樂意發揮長處。

中二學生旋瑋軒認為「合作學習」可激發討論，學習成效更佳，提升表達能力，鞏固知識。（羅國輝攝）

中五學生張竣瑋（右）指自己膽小，上課時不太主動，但「合作學習」這種「你幫我、我幫你」的學習氛圍，不知不覺間令成績進步。（羅國輝攝）

中五學生張竣瑋自言性格膽小，以往上課時不太主動，而「合作學習」讓他有機會請教同組同學，認為這種互相幫忙的學習氛圍，讓他成績不知不覺間進步。

中二學生江振宇的進步更為明顯。他是內地新移民學生，原本英文成績稍遜，但經過兩個月的「合作學習」後成績躍進，改善了很多文法上的錯誤，11月更獲得一個英文作文比賽獎項。江同學笑言現時對學習充滿熱誠，與剛來港時缺乏信心截然不同，更立志下學年要考入精英班，精益求精。

中二同學江振宇（右）是新移民學生，原本英文比較弱，經過兩個月的「合作學習」已脫胎換骨，更取得一個英文作文比賽的獎項。（羅國輝攝）

來港一年的新移民中四學生陳嘉森（左）指透過言語和組員解釋自己的想法，令學習更加踏實，可靈活運用知識。（羅國輝攝）

另一名來港只得一年的新移民學生陳嘉森現就讀中四，他表示國內學校同學之間的交流甚少，現在跟同學感覺很親密，而且「合作學習」一定要透過言語向組員解釋自己的想法，令學習更加踏實，可靈活運用知識。

學生與周黎明校長分享「合作學習」的好處，大家都認為學習進度較順暢，老師還可顧及每一位學生的差異。（羅國輝攝）

積極發揮學生學習潛能 細微如紙張都有關顧

除「合作學習」以外，天主教鳴遠中學亦特別關顧有學習多樣性的學生。這些學生除了一般課堂學習外，學校亦特別開設咖啡沖調、園藝設計這類實用證書課程，協助他們發掘學習動機，尋找生涯規劃的方向。

副校長馮少斌強調，學校對有學習多樣性學生支援十分全面，細微如紙張的顏色，或是工作紙上的答題空間都有花心思，例如象牙白色的紙張較純白色的紙張更容易閱讀，答題紙設計有明確的空格或橫線，期望透過各種配套令學生投入參與和享受整個學習的過程。

咖啡沖調證書課程很受校內學生歡迎，這類實用性的學習可助學生提早尋找生涯規劃的方向。（天主教鳴遠中學提供圖片）

副校長馮少斌指學校關注不同才能的學生，故有提供咖啡沖調及園藝設計這類課程，協助他們找到學習動機。（天主教鳴遠中學提供圖片）