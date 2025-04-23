全港定格動畫創作比賽　陳瑞祺（喇沙）小學及聖紀文小學奪金

撰文：裴英才
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第四屆全港定格動畫創作比賽早前完滿舉行，今年比賽的主題為「海洋保育」，鼓勵學生以定格動畫引起大眾對海洋保育的關注和興趣，並培養學生的STEAM思維。大會收到來自幼稚園和小學逾2,000位同學報名，最終73隊作品脫穎而出，學生運用出色的劇本和豐富的畫面製作出別出心裁的作品，展現對海洋保育的熱切關注。

「第四屆全港定格動畫創作比賽」高小組金獎得主為陳瑞祺(喇沙)小學的陳見宙、布芯瑤、徐天兒、陳廷殷作品《拯救鯊魚大行動》。

比賽分別在親子組、初小組及高小組各選出金、銀、銅及其他獎項，更在每一組別評選出最佳拍攝、最佳配音、最佳編劇、最具網絡人氣獎，得獎作品由來自不同界別的專業評審按照「拍攝技巧」、「劇情」、「美術效果」、「創意」、「聲音演繹」等範疇嚴格選出。為鼓勵社區參與，本屆比賽亦特設「最具網絡人氣獎」，讓公眾投票選出優秀作品。

初小組金獎_聖公會聖紀文小學_黃湙喬、譚健揚、謝鎮楠、全雅文
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各組別金獎得主 呼籲大眾守護海洋

初小組金獎作品《海洋小英雄》，由聖公會聖紀文小學的黃湙喬、譚健揚、謝鎮楠、全雅文製作，故事講述兩位小學生在學校認識到海洋污染問題後，決心採取行動保護海洋。高小組金獎則由陳瑞祺（喇沙）小學陳見宙、布芯瑤、徐天兒、陳廷殷的《拯救鯊魚大行動》奪得，講述美人魚運用魔法和歌聲，從盜獵者手中拯救鯊魚的奇幻故事，帶出反魚翅的訊息。親子組金獎由天主教聖瑪加利大幼稚園樊誠致、樊承臻奪得，作品《海洋的呼喚》講述一個關於友情、環保與希望的動人故事，呼籲大家攜手守護海洋。

全國人大代表陳曉峰擔任主禮嘉賓，他勉勵一眾學生在未來繼續發揮創意，積極探索STEAM領域。

頒獎嘉賓籲學生積極探索STEAM領域

頒獎典禮邀請到各界重量級人士一同見證得獎者誕生。主禮嘉賓全國人大代表陳曉峰及評審代表藍正思校長在致辭時，勉勵一眾學生在未來繼續發揮創意，積極探索STEAM領域，並將海洋保育的意識傳播開去。

普斯特有限公司創辦人兼行政總裁許佩珊鼓勵參賽學生繼續發揮創意。
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