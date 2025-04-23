全港定格動畫創作比賽　陳瑞祺（喇沙）小學及聖紀文小學奪金

第四屆全港定格動畫創作比賽早前完滿舉行，今年比賽的主題為「海洋保育」，鼓勵學生以定格動畫引起大眾對海洋保育的關注和興趣，並培養學生的STEAM思維。大會收到來自幼稚園和小學逾2,000位同學報名，最終73隊作品脫穎而出，學生運用出色的劇本和豐富的畫面製作出別出心裁的作品，展現對海洋保育的熱切關注。



「第四屆全港定格動畫創作比賽」高小組金獎得主為陳瑞祺(喇沙)小學的陳見宙、布芯瑤、徐天兒、陳廷殷作品《拯救鯊魚大行動》。

比賽分別在親子組、初小組及高小組各選出金、銀、銅及其他獎項，更在每一組別評選出最佳拍攝、最佳配音、最佳編劇、最具網絡人氣獎，得獎作品由來自不同界別的專業評審按照「拍攝技巧」、「劇情」、「美術效果」、「創意」、「聲音演繹」等範疇嚴格選出。為鼓勵社區參與，本屆比賽亦特設「最具網絡人氣獎」，讓公眾投票選出優秀作品。

初小組金獎_聖公會聖紀文小學_黃湙喬、譚健揚、謝鎮楠、全雅文

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各組別金獎得主 呼籲大眾守護海洋

初小組金獎作品《海洋小英雄》，由聖公會聖紀文小學的黃湙喬、譚健揚、謝鎮楠、全雅文製作，故事講述兩位小學生在學校認識到海洋污染問題後，決心採取行動保護海洋。高小組金獎則由陳瑞祺（喇沙）小學陳見宙、布芯瑤、徐天兒、陳廷殷的《拯救鯊魚大行動》奪得，講述美人魚運用魔法和歌聲，從盜獵者手中拯救鯊魚的奇幻故事，帶出反魚翅的訊息。親子組金獎由天主教聖瑪加利大幼稚園樊誠致、樊承臻奪得，作品《海洋的呼喚》講述一個關於友情、環保與希望的動人故事，呼籲大家攜手守護海洋。

全國人大代表陳曉峰擔任主禮嘉賓，他勉勵一眾學生在未來繼續發揮創意，積極探索STEAM領域。

頒獎嘉賓籲學生積極探索STEAM領域

頒獎典禮邀請到各界重量級人士一同見證得獎者誕生。主禮嘉賓全國人大代表陳曉峰及評審代表藍正思校長在致辭時，勉勵一眾學生在未來繼續發揮創意，積極探索STEAM領域，並將海洋保育的意識傳播開去。