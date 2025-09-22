鄧兆棠中學學生運動App奪冠　結合照顧電子寵物培養用家運動習慣

打機亦可強身健體！元朗公立中學校友會鄧兆棠中學（下稱鄧中）的學生團隊，早前推出結合電子寵物養成遊戲及運動於一身的遊戲運動程式「Eggsplore」，玩法與一度風靡全球的電子寵物遊戲「他媽哥池」（Tamagotchi）類似，透過配合智能手帶記錄用戶的身高、體重、心跳及運動時數等，玩家做運動即可賺取分數換取「電子寵物飼料」，以照顧電子寵物。「Eggsplore」屬學校體育科及電腦科的跨學科學習項目。



程式早前參加了由教育局舉辦的「躍動校園活力人生」MVPA60流動應用程式設計比賽，並獲得比賽冠軍。學生團隊其後更不斷改良程式，協助用家更方便建立恆常運動的習慣；該校更響應教育局「躍動校園 活力人生」 MVPA60 獎勵計劃，於一至三月舉行「全港小學運動挑戰賽」，以培養小學生持續運動的習慣。參與的小學生需要進行中等強度或以上的運動，並利用程式記錄運動數據，分數最高者將勝出賽事。日前鄧中於校內舉辦挑戰賽頒獎禮暨嘉年華，期望透過比賽和一系列科技運動攤位，提升學生參與體能活動的興趣，傳遞「時刻做運動」的重要信息。



鄧兆棠中學林運標老師(上左一）與方偉祥老師（上右二）帶領學生研發運動「Eggsplore」應用程式，比賽中榮獲冠軍。（夏家朗攝）

程式設計意念源於同學體能下降

「Eggsplore」項目進行已經超過一年，學生團隊成員之一、現正就讀中四的林家羽表示，設計意念源於團隊觀察到疫情後很多同學減少運動，體能及身體質素大不如前，啟發他們思考如何推動同學們做運動。團隊發現電子遊戲是時下年輕人最受歡迎的娛樂之一，經研究後希望結合運動元素研發遊戲，繼而衍生整個作品的架構。

團隊觀察到疫情後很多同學減少運動，啟發他們創作「Eggsplore」此應用程式，推動同學們做運動。（夏家朗攝）

檢測運動動作尤其困難 多次無法產生數據

團隊透露，研發程式大概花了5個月時間，他們利用AI工具撰寫編碼，結合視覺型AI去設定運動動作，再利用指式編程及遊戲引擎製作程式。團隊成員邱嘉宸指出，他們發現以AI工具檢測運動動作尤其困難，多次無法產生數據，幸好最後有一位校友願意出手協助，教導他們開發新款人工智能，最終得以成功解決難題。

團隊發現以AI工具檢測運動動作尤其困難，多次無法產生數據。（夏家朗攝）

林家羽同學在頒獎典禮台上分享製作「Eggsplore」的過程。（夏家朗攝）

團隊成員林家羽作為此項目的主理人，表示家人其實十分反對他參與設計程式比賽，甚至因而多次吵架。他直言「試過有一次開會開到7點，回家時被家人責罵」，但慶幸作品奪取獎項，成功證明自己有能力於此範疇發展，家人亦開始支持他，讓他確立未來的工作志向，希望可從事撰寫程式的工作。

鄧兆棠中學潘詠儀校長希望透過研發程式和比賽訓練學生意志力，建立人生價值觀。（夏家朗攝）

校長稱參賽非為獎項 作品應於日常應用更重要

鄧中潘詠儀校長指出，得知學生獲獎時固然感到高興，對學生而言是非常大的突破。不過比起贏取獎盃，她更重視作品能否應用於日常生活，不希望它只是虛有其表的參賽項目。潘校長於是跟老師商討，購買一批運動手帶以收集實質數據，實測發現程式穩定、可靠，繼而將程式推廣至社區，後來再設立比賽、頒獎禮及嘉年華，未來期望將程式拓展至全港學校。潘校長表示，程式由研發到推廣差不多用了一年時間，她希望透過研發程式和比賽訓練學生意志力，建立人生價值觀，並揉合網絡、人工智能，幫助學生建立恆常參與體能活動的習慣，從中培養堅毅、勇於接受挑戰等正面價值觀和態度。

藉着推廣應用程式帶動學界及社區內運動氣氛

鄧中體育科主任歐絲紅老師指出，校方讓校內學生試用運動手帶後，發現學生間會互相比拼應用程式內的分數，促使學生比以往更主動關注自己的運動量，良性帶動下形成濃厚的校園運動氛圍，故舉辦比賽及嘉年華，希望藉着推廣應用程式的機會，帶動學界及社區內運動氣氛，透過運動培養學生堅毅精神，提升抗逆力。

鄧中校監侯壽發博士表示，現時校園運動濃厚，不少學生成功展現潛能。（夏家朗攝）

當日出席頒獎禮的鄧中校監侯壽發博士也表示，整個跨學科計劃及遊戲程式成功促進校園運動氛圍，目睹不少學生主動學習運動，自信心亦得到提升，展現潛能。

問及學校未來發展方向，潘校長指未來鄧中將設有人工智能健身室，將運動器材結合AI，讓老師即時掌握學生運動數據，即時調節教學內容及節奏，更可提供個人化的指導，有助提高學生的學習動機。學校亦積極舉辦不同運動交流團，安排學生到台灣、內地與各地學生交流，增加學生運動的機會。

另一名體育老師林運標則表示，未來校方將會全面推廣使用「Eggsplore」，會向每一位鄧中學生送贈運動手帶，設立相關體育活動。學校亦會繼續鼓勵學生參與不同融合人工智能的運動，例如電子單車、虛擬網球、電子飛鏢及室內賽艇等，讓學生在科技的輔助下享受做運動的樂趣。