香港學生科學比賽2025　英皇書院推可重用成人尿片初中發明組奪冠

「香港學生科學比賽2025」以「罕見疾病」為年度主題，吸引了221支隊伍參加，並有20支隊伍進入決賽，決賽暨頒獎禮剛於上周六（4月26日）結束。決賽首席評判為教育大學校長李子建、中文大學醫學院院長趙偉仁，其餘6位評判分別來自主辦機構、學界和業界代表。



比賽劃分成發明品及研究項目，並分別再細分成初中組與高中組，4個組別的冠軍作品包括有可重用成人尿片、對人體有善的阻燃劑、抗菌即食即棄餐具及抑制胰臟癌及肺癌活性的多肽新策略。優勝隊伍將接受一系列專業培訓和到海外考察，並會代表香港出戰國際科學比賽，為港爭光。



英皇書院推新一代可重用成人尿片

初中組（發明品）冠軍，由英皇書院發明的若無「耆」事奪得。

初中組（發明品）冠軍由英皇書院隊伍以「若無『耆』事」奪得，作品利用海藻製作微膠囊，並加入脲酶，配合檸檬酸作多層過濾，發明出新一代可重用成人尿片。發明品可以分解尿素產生的氨，以減少對使用者皮膚的刺激及解決異味問題，從而提昇長者生活質素，同時鼓勵大眾支持環保。

協恩中學研究對人體有善阻燃劑

初中組（研究項目）冠軍由協恩中學「糠·無災」得獎。

協恩中學隊伍則以「糠‧無災」贏得初中組（研究項目）冠軍，研究旨在嘗試各種天然植物原材料，如石榴皮、黑茶、米糠及黃豆中的提取物–植酸及鞣質，測試其製造阻燃劑的可行性，望能研發出對人體較為友善的阻燃劑。

迦密柏雨中學推抗菌即食即棄可降解餐具

高中組（發明品）冠軍由迦密柏雨中學的特級抗菌即食即棄餐具奪得。

高中組（發明品）冠軍來自迦密柏雨中學團隊發明的「特級抗菌即食即棄餐具」，此作品由紅茶菌所製成，並透過生物工程技術，從甲殼類生物的外殼提取殼聚糖塗層，再塗覆於生成的餐具之上，成為一款集耐熱、耐冷、抗菌、不含致癌物、可降解於一身的產品。

九龍真光中學推AI工具提高肺癌和胰臟癌的抑制效果

高中組（研究項目）冠軍則由九龍真光中學「多肽療法:胰臟癌的治療的新策略」取得。

高中組（研究項目）冠軍則由九龍真光中學的隊伍奪得，同學利用諾貝爾得獎的人工智能工具「RFDiffusion」產生出能夠抑制癌症訊號通路、 當中的KRAS-PDE 相互作用多肽，透過融合肽及PEI 轉染技術策略，成功發現此治療方法能有效提高肺癌和胰臟癌的抑制效果，研發出「抑制胰臟癌及肺癌活性的多肽新策略」。

蔡若蓮︰比賽激發思維

教育局局長蔡若蓮出席決賽暨頒獎禮，擔任主禮嘉賓。

教育局局長蔡若蓮於致辭時表示，比賽提供難得的學習平台，不但提升同學對科學和科技的興趣，還增強他們的科學知識與探究能力，激發創新思維。為配合國家實施「科教興國」戰略，教育局在中小學大力推動STEAM教育和數字教育，會持續與不同持份者協作，為同學提供更多元的學習機會，培養科學素養及創新精神。

香港青年協會總幹事徐小曼則表示，非常欣賞參賽學生運用科學與創科知識，關注罕見疾病並提出創新解決方案。她期望學生能秉持這份熱誠，繼續熱愛科學，為社會帶來更多包容與改變。

得獎隊伍的作品將於 5 月 10 日假香港科學館公開展覽，免費入場，公眾人士有機會觀賞到各得獎作品。

「香港學生科學比賽 2025」頒獎禮結束，一眾嘉賓及評審團與所有決賽隊伍進行大合照。

「香港學生科學比賽」由教育局、香港青年協會及香港科學館合辦，比賽歷年累計培育超過1.8萬名中學生。比賽旨在鼓勵青少年在創新發明領域、和研究成果上為本地創科以及醫學界發展開拓新路向，同時讓學生從學習過程中掌握多元的技能，應對困難和挑戰，裝備成為本港創科界的領袖人才。