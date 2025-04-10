拔臣小學生命教育　學生模擬大肚體驗懷孕媽媽辛勞　從反思中成長

香港的生命教育課程目前並未納入中小學課程指引，位於屯門的中華基督教會拔臣小學自2018年起積極推行生命教育校本課程，為學生設計不同的日常生活情境體驗，繪本教學及跨學科學習。



例如學生有機會「當一天媽媽」感受母親懷孕時的辛苦；又或是讓學生在校內體驗用手推車執紙皮，在模擬劏房的狹小空間內做功課，感受弱勢社群的生活困境，讓學生從小一至小六循序漸進認識生命、欣賞生命、尊重生命及探索生命的意義。中華基督教會拔臣小學德育及公民教育主任羅碧芝表示，生命教育不僅培養學生正確的價值觀念，更幫助他們建立積極正面的人生態度。



彩虹傘遊戲乃中華基督教會拔臣小學五年級生命教育課程之一，結合了反思與分享，讓學生從遊戲中學習生命價值。（梁鵬威攝）

遊戲、角色扮演、實地體驗 讓學生親身感受反思生命意義

要向學生灌輸人生大道理、建立正確價值觀，學生在課室「坐定定」聽書，效果未必明顯。羅主任表示，拔臣小學的生命教育特色，是靜態與動態結合，通過遊戲、角色扮演、實地體驗等方式，讓學生親身感受並反思生命意義及價值。

在校園操場上，一班五年級學生正投入地進行彩虹傘遊戲，協力完成拋球、轉圈等挑戰，透過遊戲結合反思與分享。

中華基督教會拔臣小學德育及公民教育主任羅碧芝表示，生命教育不僅培養學生正確的價值觀念，更幫助他們建立積極正面的人生態度。（梁鵬威攝）

她以彩虹傘為例，指出在遊戲前，老師會引導學生思考能否完成挑戰；遊戲後，學生則分享嘗試次數與估算的差異，並討論多次失敗時是否想過放棄。羅主任指出，這些提問與討論引導學生探討堅毅的特質，思考如何面對困難，從而培養他們應對挑戰的能力與堅毅精神，契合「逆境圖強」主題。

現時小一至小六學生，在每個學期都會進行連續5星期合共10節生命教育校本課程，每一級不同主題。一年級是「你很獨特」，希望學生從小就認識、欣賞、接納自我，並建立生命是獨特的價值觀；二年級是「和而不同」，讓學生有欣賞、尊重、接納他人態度、三年級是「生命的價值」；四年級是「憐憫的心」；五年級是「逆境圖強」；六年級是「關懷貧窮」，學生在校內用手推車執紙皮，以及在模擬劏房狹小空間內做功課。

學生以保鮮紙包裹汽球於腹部，然後完成一系列挑戰，感受母愛偉大及生命珍貴。（中華基督教會拔臣小學提供圖片）

「當一天媽媽」 學生感受生命的珍貴

例如學校舉辦「當一天媽媽」體驗式活動配合「生命的價值」主題，當日學生把大汽球用保鮮紙包在腹部，模擬懷孕女性的身型，然後需要完成一系列日常生活動作，例如穿襪子、執書包，讓學生感受母親懷孕時的辛苦與生命的珍貴。

學生梁善曾參與「當一天媽媽」的活動體驗，她表示「原來媽媽大肚時好辛苦」，在體驗過程中亦讓她有深刻感受，「有個同學氣球爆咗，我即刻聯想到流產，覺得生命好寶貴，要好好珍惜」。梁同學稱，經過這次活動後，會主動幫媽媽做家務；逛街時又會主動幫媽媽拿環保購物袋，感謝媽媽孕育之恩。

學生在體驗活動中蒙著雙眼感受失明人士不便後，在課堂上會透過跨學科學習，深化學習主題。（中華基督教會拔臣小學提供圖片）

模擬殘障體驗 激發對社會議題關注

四年級的「憐憫的心」主題則透過殘疾人士的生活分享及體驗活動，讓學生感受肢體殘障者的日常困難。學生鄧子柔在蒙眼體驗後表示，短暫的黑暗已讓她深刻感受到失明人士的無助與痛苦，讓她更加珍惜自己的健全身體及關注殘疾人士的支援是否足夠。

「有時在街上發現盲道突然中斷，失明人士該怎麼辦？」這種體驗不僅讓學生學會同理心，更激發他們對社會議題的關注。

另一位五年級的黎峻行同學，他表示曾在校內觀看一位失去雙腳的珠峰登山者紀錄片，讓他明白到只要堅持不懈，就能達成目標，啟發他遇到困難時不再輕易放棄，例如在參加普通話劇隊時，他克服了背台詞的困難，最終成功完成表演。

五年級學生鄧子柔（左）及黎峻行（右）異口同聲表示，學校生命教育讓他們更認識自己。（梁鵬威攝）

跨學科整合 深化生命教育內涵

拔臣小學的生命教育課程不僅限於單一科目，而是透過跨學科整合，進一步深化學生的學習體驗。羅主任舉例，在六年級的「關懷貧窮」主題中，學生在校內體驗用手推車執紙皮，並在模擬劏房的狹小空間內做功課，感受弱勢社群的生活困境。之後學生在不同科目中圍繞相關主題進行進一步學習。

「數學科教授貧窮線圖表，常識科探討劏房問題，中文科討論關愛貧窮國家的議題，宗教科分享教會在香港的傳道與社會服務」。羅主任續指，在體育科會透過球類比賽，比較貧窮國家在資源匱乏下努力上游的例子，帶出感恩的信息。此外，活動組會配合主題舉辦相關活動，如參觀及社區服務等，讓學生從多角度理解貧窮問題，並培養關懷社會的意識。

中華基督教會拔臣小學國民教育主任劉珮儀，是學校生命教育課程的先驅，課程設計貫徹「知情意行」四方面。（梁鵬威攝）

從德育課到生命教育

拔臣小學的生命教育課程設計貫徹「知、情、意、行」四方面，即涵蓋知識傳授、情感共鳴、價值引導及行動實踐。現任學校國民教育主任劉珮儀，過去曾擔任德育及公民教育主任，是拔臣小學生命教育的課程先驅。

她回憶道，2015年的校外評核報告指出，學校過往推行的德育活動及課程「做法比較散亂，各科自行其是，力度不夠集中」。為此，劉主任開始重新規劃課程，並於2018年參與了教育大學為期一年的「協助小學規劃生命教育計劃」。

期間劉主任更到台灣考察當地的生命教育課程，汲取經驗並結合學校實際情況「摸著石頭」過河，每一個學期都檢視課程成效不斷優化。

（中華基督教會拔臣小學提供圖片）

關注兔唇兒童生活情況 獲家長讚賞

劉主任在觀察中發現，學生不僅普遍懂得珍愛自我，更能將關懷延伸。她曾邀請唇腭裂（俗稱兔唇）兒童家長到校分享，當展示唇腭裂兒童照片時，學生未顯異樣目光，反而專注追問「為什麼會形成唇腭裂？」「小朋友吃飯時該怎麼協助？」等深層次問題，令家長驚喜讚歎。

劉主任剖析，這正是生命教育的體現，讓學生在活動中成長，更透過反思與討論，助學生在日常生活中實踐。