電子環保教育協會電子及科技環保分享會　邀學校加入聯盟推動環保

為迎接數碼化新時代的環保挑戰，香港電子環保教育協會（HKWEA）早前完成組織架構革新及網站升級，並將於新一年度推出一系列電子與科技環保教育活動，首個重點項目「電子及科技環保教育聯盟（學校）」(DGEA)已正式啟動招募，誠邀全港中小學參與。



協會現任會長梁淑寶亦另外表示，新一屆委員會注入年輕力量，將透過更創新的方式提升公眾環保意識。



香港電子環保教育協會誠邀全港中小學參與「電子及科技環保教育聯盟（學校）」活動。（香港電子環保教育協會提供圖片)

香港電子環保教育協會冀以三大戰略方向引領革新，包括科技賦能環保、教育體系升級，以及跨界合作網絡。當中透過運用創新技術優化能源數據系統，提升生產、分配與消耗效率；結合STEM及ESG與環保教育的實踐和應用，以及聯同學界、企業與社區建立持續發展生態圈。

「電子及科技環保教育聯盟（學校）」 ４大核心價值

首個重點項目「電子及科技環保教育聯盟（學校）」是協會特別設計的學校聯盟計劃，將為成員提供全方位支持，包括安排由專家團隊為學生和老師講解最新綠色科技與ESG實踐案例的講座，透過實境學習讓成員參訪綠色科技企業、回收工場及先進回收設施，建立校園電子環保平台的認證體系，頒發年度「DGEA環保星級認證」奬座，並會定期舉辦校際環保科技成果展，鼓勵環保科技從小開始學習。

今年8月24日下午3時至4時，協會將於香港電腦通訊節5G&GreenTech館的小舞台(近Hall 1D出入口)舉辦「電子及科技環保由校園開始」分享會暨DGEA年度榮譽認證典禮。（資料圖片)

協會現誠邀全港中小學參與於8月24日於香港電腦通訊節中舉行的「電子及科技環保由校園開始」分享會暨DGEA年度榮譽認證典禮，屆時活動上將會有電子及科技環保分享，亦會有環保小先鋒或環保大使分享電子及科技環保對學校和學生的好處。

有興趣參加的中小學可於於7月20日前透過協會新版網頁提交申請。已加盟的學校將獲邀派出校長、教師及學生代表共同出席頒獎典禮。協會秘書處將於8月上旬寄發正式邀請函及活動詳情。