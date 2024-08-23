電腦節｜樂齡科技館開幕　復康機械手、智能手握球助家中復健

「香港電腦通訊節2024」今日（23日）至周一（26日）在會展舉行，同場舉辦「樂齡康體智慧科技館」，為長者、復康人士帶來解決生活難題的樂齡科技產品。



展覽首日，勞工及福利局副局長何啟明、立法會議員陳凱欣和梁子穎到場參觀，並試用「復康機械手」、「智能手握球」等多項產品。



何啟明：科技產品有效減輕照顧者壓力

今年是第二年在電腦節舉辦「樂齡康體智慧科技館」，主辦方九龍總商會理事長袁家樂致辭時分享說，母親早前在家中發生意外，若當時有先進科技協助，及發出警報，作為子女就更安心。何啟明亦表示，展覽中有不少產品例如感應器和藥丸分配機，不僅能夠滿足青老年（young-old）的需求，也能有效減輕照顧者的壓力。

何啟明、陳凱欣和梁子穎試用協助中風病人訓練手部活動能力的「復康機械手」，可讓病人在家中進行高密度訓練，把握「復康黃金時機」。而陳凱欣亦試用了智能拐杖，該拐杖有4項功能，必要時還能發出求救警號。

另外，現場還有全港首個樂齡服務機械人，可提供24小時智能護理服務，甚至可以巡房。而「高智能足底壓力平行/體態分析系統」能識別骨骼和足底壓力分布，快速檢測高低肩、扁平足等問題。另有VR「長者防跌運動」體感遊戲，透過安全的運動，訓練長者減少跌倒風險。

「樂齡康體智慧科技館」舉辦多個講座，邀請老人院舍及團體代表參觀，鼓勵他們多使用樂齡科技。