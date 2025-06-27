救助兒童會暑期活動推動中學生應對氣候變化　優勝者免費赴泰交流

為推動青年關注氣候變化與貧富差距問題，香港救助兒童會將推出一系列暑期體驗式活動，並將從中挑選優秀學生，於今年秋季代表香港前往泰國參與國際氣候會議，與各國年青人交流創新意念，擴闊視野。 此活動費用全免，對象為中一至中六學生或12至18歲人士。



活動幫助參加者關注氣候變化和了解可持續性概念的知識。（救助兒童會提供）

救助兒童會由 2022 年開始於世界各地開展為期五年的 「#Generation Hope」 計劃，目標是推動各國共同關注氣候變化和貧富差距議題，呼籲各界共同為兒童建立一個正面和光明的未來。今年將繼續透過多元活動，包括電影放映與導演座談、戶外體驗、寫作工作坊及方案展示日，讓本地中學生寓學習於娛樂，同時擴闊國際視野。本年度的開幕活動將於7月2日舉行，屆時將放映第43屆香港電影金像獎新晉導演獎作品《香港四徑大步走》(Four Trails)，而導演Robin Lee更會出席放映會的映後談。

而在整個暑假期間，救助兒童會亦安排「淨灘團」與「午夜歷奇」戶外體驗活動。參加者須選擇其一，透過實地學習培養環保意識及團隊精神。完成體驗後，學生將有機會參與「氣候變化及社會創新寫作工作坊」，進一步深化理解及策劃解決方案，並於「方案匯報日」向專業評審展示成果。最終表現優異的學生，將由救助兒童會與昆士蘭保險代表組成的評審團共同選出，於今年秋季代表香港出席在泰國曼谷舉行的Bangkok Climate Action Week，與來自世界各地的青年代表交流氣候行動經驗，所有費用將由主辦單位全數資助。

參加者將有機會參與關注環保的歷奇活動。（救助兒童會提供）

活動現已接受報名，對象為中一至中六學生或年齡介乎12至18歲的青少年，費用全免，截止報名時間為6月29日晚上9時。有意者可盡快填妥報名表格。報名連結

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