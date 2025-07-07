升中派位結果｜95%獲派首三志願創歷年新高　85%獲首志願

2025年中一派位結果明日（8日）公布，今年48,011名學生參加中學學位分配辦法， 較去年跌3382人。教育局表示，按「自行分配學位」及「統一派位」階段獲派首三志願學校的學生人數合計，整體滿意率為95%；獲派「首志願」學校的則有85%，兩者均創歷年新高。



中一派位結果7月8日公布。(資料圖片)

統一派位大抽獎中 74%獲派首志願

教育局表示，獲「自行分配學位」的學生當中，68%學生獲派首志願學校；透過「統一派位」階段獲派學位的學生當中，91%的學生獲派首三個志願學校，74%的學生獲派首志願。

教育局向家長及學生呼籲，以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取。家長亦應繼續支持和鼓勵子女，避免因個人期望而加重子女的負擔。

現時官津中學學位分配辦法分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段，前者校方可預留不多於30%的中一學位自行錄取學生，而學生的申請不受地區限制，每人最多可申請兩間中學；後者則按學生的派位組別、家長選校意願及隨機編號分配學位，如成功獲「自行分配學位」，則不會在「統一派位」階段另行獲分配學位。

中一派位結果7月8日公布。(資料圖片)

兩方法得知派位結果

所有參加中一派位的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。家長將可透過以下方式得知派位結果：

．已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午10時起透過電子平台查閱子女的派位結果



．家長如在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，亦會於明日上午約10時起透過電話短訊接收派位結果



周四或周五前赴獲派中學註冊

所有學生必須於周四或周五（7月10日或11日）前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表處塌，必須於註冊日期完結前與有關中學或教育局學位分配組聯絡，以便作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。