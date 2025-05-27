升中派位｜受歡迎中學符2條件可申加開一班中一　2026年限5間學校

教育局今日（27日）公布優化中學發展方案，於2025/26學年推出先導計劃，容許以四班參加中一派位並符合兩大條件的學校，申請以五班中一參加下一年度的中一派位。教育局會整體審視一籃子因素，考慮是否批准有關申請，當局會充分理解學界對學校生態健康發展的關注，因此2026年度限額最多為五個。



皇仁書院現時中一開四班，每年自行派位申請嚴重超額。（資料圖片／吳綽詩攝）

英皇書院現時中一開四班，每年自行派位申請嚴重超額。（資料圖片）

教育局：擴班更充分回應家長選擇

教育局表示，為更充分回應家長的選擇，容許有關學校為更多家長和學生提供優質教育，增加家長為子女安排入讀心儀學校的機會，會按「小步子、高門檻、嚴把關」的原則，於2025/26學年推出先導計劃，容許以四班參加中一派位並符合特定條件的學校，申請以五班中一參加下一年度的中一派位。

提出申請的中學，必須符合以下兩個條件：

1．有關學校需要在最近連續三個年度的中一派位，每年度最終所收到的自行分配學位申請數目，不少於學校在該年度可供中一派位的學位數目的100%；

2．校舍條件配合擴班需要（例如足夠課室及學生活動空間）。

教育局在收到學校的申請後，會整體審視一籃子因素，考慮是否批准有關申請，包括：

香港整體學額供求情況和學校所在地區的實際情況；

學校配套設施；

辦學往績；

家長意願等。



教育局表示，會充分理解學界對學校生態健康發展的關注，因此2026年度限額最多為五個，當局會持續檢視有關安排，並適時優化。