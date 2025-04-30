方便兒子升中 荃灣慈母「孟母三遷」 3萬月租黃大仙現崇山三房
撰文：李明珠
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租務市場暢旺。黃大仙現崇山一伙三房單位新近以月租30,000元租出，呎租約42元。業主於2011年一手買入單位，租金回報約3.4厘。
利嘉閣地產聯席董事李嘉輝稱，該單位為現崇山3B座高層B室，實用面積約715平方呎，屬三房一套間隔，外望市景。據悉，新租客原為荃灣區業主，因兒子成功考入黃大仙附近一所直資中學，決定效仿「孟母三遷」，物色黃大仙區的兩房單位。其後到上址睇樓後認為單位乾淨企理，決定增加預算租住更大的單位，遂落實洽租。最終以月租30,000元成交，折合呎租約42元。
持貨14年租金回報約3.4厘
代理指，屋苑租盤短缺，目前尚餘1個三房單位放租，月租叫價約3.1萬元。
業主於2011年以約1,052.7萬元一手購入單位，持貨14年，現租金回報約3.4厘。
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