AI教育｜教師用AI創建英語學習聊天室　成功助內地新生提升寫作

撰文：陳穎欣
出版：更新：

首屆數字教育周以「共塑教育．創建未來」為主題，教育局副局長施俊輝表示，是次活動有三大成效——成功凝聚學界氛圍、為學界帶來便利、裝備教師去準備新學年。他表示，未來會向中小學提供使用AI人工智能良好事例，為「應該要做、應該推動」的項目撥款以及提供資源，「唔會吝嗇，推動數字教育和人工智能教育是大勢所趨」。

有教師已在教學上廣泛使用AI。 天主教領島學校姚寶芬老師表示，曾經有幾個內地學生轉校到港，英文能力薄弱又害羞不敢提問，交寫作功課只有幾個字，她利用AI創建一個名叫「English Helper」聊天室，就如一個私人補習老師，以引導式方法給予提示，該幾名學生在過程中成功培養自信，之後更成功寫下四五頁的故事。

姚寶芬老師(左)、教育局副局長施俊輝(中)與黎逸堅老師(右)分享「數字教育周」的體驗。(陳穎欣攝)

「數字教育周2025」於今年6月30日至7月7日舉辦，特別增設內地及亞洲展區，致力構建人工智能「Al教學生態圈」。其中7月2日到4日在會展舉辦的「學與教博覽2025」三日共有2萬人參與，是歷年最多；7月4日至7月7日亦有理大與教育局合辦的「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會」，共有4,500人次，期間發表了83篇論文。

教師2年前開始用AI輔助教學　指學生有成就感更加投入

兩位教師分享教學使用AI的體會。慈幼英文學校（中學部）任教英文科的黎逸堅表示，兩年前他便在教學中利用AI輔助教學，他認為有助提升學生對學習的興趣，例如將文字透過AI生成圖片，學生會有成就感，亦會更投入。

使用AI教育遇阻礙：被學校系統誤識別為遊戲平台　學生無法登入

黎老師表示，使用AI教育的過程中都有面對不少阻礙，例如由於其學校未有專屬的AI平台，曾經一次備課所用的AI平台被學校系統誤識別為遊戲平台，學生無法登入使用；又或者早期AI生成圖功能仍未完善，有時學生輸入關鍵字後會生成一些錯誤圖，例如「三隻眼、四隻手」，學生就會只顧笑和生成怪圖，終結了學習任務。

黎逸堅老師認為學生都必須擁抱AI。（陳穎欣攝）

被問到AI改變了教學模式，亦可能增加了行政工作，黎老師不覺得有太大壓力，「我是少許放心，我們（老師）要教學生思維，教他們如何表達自己，教他們與AI對話，即意味我還沒法被取締。」他認為學生仍需要老師搭建與AI的溝通橋樑，「教學最大目標是為學生準備將來，大家都能看見AI便是將來，學生都必須擁抱AI。」

學校AI平台開通話評估功能　即時向學生提供朗讀評分報告

天主教領島學校姚寶芬老師表示，學校早在兩年前便設有校本AI聊天機械人（Chatbot）。她不擔心AI會取代教師，因為學生需要老師引導，培養資訊素養。

她認為使用AI可幫助教師節省時間，亦有助學生學習，例如以往準備中英科考試口試只能在堂上與教師一對一練習，一次要花費近兩堂時間；但去年開通了說話評估功能後，學生每日回家可錄音朗讀，AI可即時提供評分報告，甚至修正意見。教師可亦會翻看報告，了解不同同學的弱點。

姚寶芬老師不擔心AI會取代老師。（陳穎欣攝）

內地新生獲「AI私人補習老師」指導　英文作文由寫幾個字變可寫四五頁

姚老師分享曾經有幾個內地學生轉校到港，英文能力薄弱又害羞不敢提問，交寫作功課只有幾個字，她利用AI創建一個名叫「English Helper」聊天室，就如一個私人補習老師，「老師需要在設定系統提示，限制便是禁止AI直接提供答案，只可以引導式方法給予提示。」她指該幾名學生在過程中成功培養自信，之後更成功寫下四五頁的故事。

施俊輝到「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會」了解教學用科技。（陳穎欣攝）
施俊輝到「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會」了解教學用科技。（陳穎欣攝）

施俊輝：不會吝嗇推動數字教育和人工智能教育

教育局副局長施俊輝表示，未來會向中小學提供使用AI良好事例，會為「應該要做、應該推動」的項目撥款以及提供資源，亦有設立委員會訂立策略目標，「唔會吝嗇，推動數字教育和人工智能教育是大勢所趨，重要性不言而喻。」

至於2023/24學年在高小和初中推行增潤編程和AI教育，施俊輝稱一直向學界了解，反應正面。教育局未有計劃將AI教育獨立成科，目前更多希望AI輔助教育， 並融入每一個學科。現時在初中科學科推動了試行計劃「智為學理」，參與的220間中學將獲得10萬元撥款，讓教師接受專業培訓活動，逐步在課程中加入人工智能幫助教學。

教育局語常會加強推展兩文三語　蔡若蓮：一國兩制下香港教育優勢教育局與數碼港推創新科技訓練及栽培計劃　學生可獲初創實習機會教育局更新小學英文課程指引　減默書納價值觀教育　提升國安意識
教育局
AI人工智能