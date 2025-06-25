教育局與數碼港推創新科技訓練及栽培計劃　學生可獲初創實習機會

現行教育講求激發思維，STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）學習更是不可或缺。教育局與數碼港再度攜手推出「學生創新科技訓練及栽培計劃」，由初創企業導師協作，幫助學生掌握創科知識、入選者更會獲實習機基會，為未來打好根基。



「學生創新科技訓練及栽培計劃」的重點項目為「創科實習計劃」，已於6月21日展開，期望活動能讓對STEAM範疇感興趣且具潛質的中學生提供學習機會，啟航禮於教育局九龍塘教育服務中心舉行。

教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞在「學生創新科技訓練及栽培計劃」的「創科實習計劃」啟航日上致辭。（圖片由教育局提供）

教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞表示，「創科實習計劃」採用「學用結合」的模式，讓學生先完成創科理論課程，再進入實習階段。她相信計劃將為具創科潛質及志向的年輕一代提供學習與實踐並重的平台。她亦感謝數碼港的初創企業家擔任導師，使計劃得以順利推行。

今年共有15間初創企業參與計劃，其中「貝智人工智能」首席執行官黃俊文出席了啟航禮，並即場分享他「科技向善」的理念，講述如何運用人工智能協助有特殊學習需要的學生，又鼓勵學生以科技回饋社會。

「創科實習計劃」正式啟航，一眾學生與初創企業導師聚首一堂。（圖片由教育局提供）

參與計劃的學生須先完成首階段共8個創科主題工作坊，通過遴選方可晉級第二階段實習。獲選學生將於暑假期間，在數碼港指定的初創企業進行20至30小時的實習，以深入了解初創企業的運作模式，並透過與企業導師交流，學習前沿科技應用，提升團隊協作及解難能力。

啟航禮當日，參與計劃的學生與企業導師進行首次互動，就實習方向及目標展開熱烈討論。導師們讚賞計劃可傳承創科精神，有助培養學生的創科學習動機及能力；學生們則對即將展開的實習充滿期待。

學生與企業導師進行首次互動，就實習方向及目標展開熱烈討論。（圖片由教育局提供）

當計劃完結，12月將舉辦「創科產業職業博覽暨分享會」，讓學生展示學習成果，與學界及公眾分享經驗與心得。教育局與數碼港期望透過持續的產學協作，啟發更多年輕人投身創科領域，為香港創科產業增添新動力。