教育局語常會加強推展兩文三語　蔡若蓮：一國兩制下香港教育優勢

教育局和語文教育及研究常務委員會（語常會）周五（27日）舉行「兩文三語運動2025」閉幕暨頒獎典禮，總結過去半年在社會各個領域積極加強推展兩文三語活動的成果。



教育局局長蔡若蓮表示，香港需要大量掌握良好兩文三語能力的人才，發揮作為超級聯繫人的重要角色，抓住「一帶一路」和粵港澳大灣區發展的機遇，也必須掌握好兩文三語，在「一國兩制」之下，兩文三語便成為香港教育的優勢之一。



教育局和語常會周五（27日）舉行「兩文三語運動2025」閉幕暨頒獎典禮。教育局局長蔡若蓮（右七）與語常會主席陳黃麗娟（左七）、「2025年兩文三語運動」大使張敬軒（左六）及其他嘉賓合照。(政府新聞處圖片)

教育局和語常會周五（27日）舉行「兩文三語運動2025」閉幕暨頒獎典禮。教育局局長蔡若蓮（右三）與「一分鐘短片製作比賽」親子組得獎者合照。(政府新聞處圖片)

在典禮上，大會頒發了「一分鐘短片製作比賽」的獎項。得獎作品由學生製作，融入創意元素，展現其兩文三語的能力，並有效推廣香港作為中外文化藝術交流中心和國際教育樞紐的角色。

教育局和語常會周五（27日）舉行「兩文三語運動2025」閉幕暨頒獎典禮。教育局局長蔡若蓮在典禮上致辭。(政府新聞處圖片)

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，香港作為中西薈萃的國際大都會，需要大量掌握良好兩文三語能力的人才，發揮作為超級聯繫人的重要角色，同時鞏固作為亞太區乃至全球的國際教育樞紐的地位。她指要落實國家「十四五」規劃中香港發展「八大中心」的定位，抓住「一帶一路」和粵港澳大灣區發展的機遇，也必須掌握好兩文三語，在「一國兩制」之下，兩文三語便成為香港教育的優勢之一。

她表示，教育局和語常會多年來一直攜手推廣兩文三語，近年推出的措施包括透過運用語文基金，資助教師參加普通話水平測試，鼓勵教師提高普通話水平；向學校發放推廣自主學習英語及普通話的一筆過津貼，提升學生自主學習能力及兩文三語水平。她期望「兩文三語運動」在大家同心協力下，能增強香港的語言和人才資本，讓香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢。

教育局和語常會周五（27日）舉行「兩文三語運動2025」閉幕暨頒獎典禮。語常會主席陳黃麗娟博士在典禮上致辭。(政府新聞處圖片)

語常會主席陳黃麗娟感謝2025年「兩文三語運動大使」張敬軒、各方機構和各界人士的支持，令「兩文三語運動2025」圓滿成功。她特別感謝張敬軒及來自不同界別的人士透過短片分享學習語言的心得與個人經歷，展現兩文三語如何在個人和職業發展中發揮關鍵作用。她亦感謝社區合作夥伴推出既引人入勝又別具意義的比賽和活動、各校積極參與「一分鐘短片製作比賽」，以及教育界和各行各業的合作夥伴在製作兩文三語宣傳短片上的協助。

陳黃麗娟指出，學生語文大使將在推動提升社區語言能力方面擔當重要角色。語常會將繼續與教育局、合作夥伴及重點行業攜手推動語言學習，致力提升香港市民的語言能力。

教育局和語常會周五（27日）舉行「兩文三語運動2025」閉幕暨頒獎典禮。語常會主席陳黃麗娟（左）頒發紀念品予「2025年兩文三語運動」大使張敬軒（右）(政府新聞處圖片)

一眾社區合作夥伴，包括循道愛華村服務中心社會福利部、聰穎教育慈善基金及香港教育工作者聯會，邀請活動優勝者在典禮上表演或分享。