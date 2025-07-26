南亞路德會沐恩中學辦學界健美比賽　學生從健身悟出堅持與謙虛

南亞路德會沐恩中學早前舉辦「第二屆男子型體健美大埔區中學邀請賽」，吸引區內多間中學參與。賽事中，學生透過比賽體現毅力與自我突破，中學組170cm以下級別冠軍陳卓穎（Wing）自學苦練兩年，從最初「只想練大隻」逐漸領悟到持之以恆與謙虛的重要；而174cm以上組別冠軍洪銘俊（William）則坦言，健身是唯一能讓他堅持的興趣，更讓他學會做事不能急於求成。兩人皆認為，健身帶來的不僅是體態上的轉變，更是心態的成長。



副校長王俊文表示，健美比賽需要長時間的堅持與紀律，能培養學生自信與毅力，因此決定延續去年首次舉辦的賽事，讓更多年輕人透過比賽見證自身成長與蛻變，並希望進一步在區內推廣這項運動。



南亞路德會沐恩中學舉辦了男子型體健美比賽，參加者在台上展示健身成果。（廖雁雄攝)

今屆比賽分為公開組及中學組，每間中學最多派出三名選手參賽，並按照身高分為三個級別，分別是170cm以下、170至174cm及174cm以上。比賽跟隨國際健美總會（IFBB）動作標準，參賽者須進行20秒初步展示，然後完成四個指定造型與兩個自選造型，最後再有30秒自由動態展示時間。

評審準則涵蓋全身比例、形態美感、展示姿態的可觀性與連貫性，以及外貌與笑容等細節。賽事邀請到傑出運動員、著名健身教練陳潤轁以及1985至2019年多屆健美級別冠軍得主宋國文等擔任評判。

從 「想練大隻」到愛上健身

是次比賽中，陳卓穎（Wing）在中學組170cm以下級別中奪得冠軍。他受訪時表示，獲獎令他感到非常暢快，亦感謝一眾好友陪伴出賽。他自言對勝出早有信心，因已連續操練兩年，每星期訓練五至六天，每日一至兩小時，並會主動做資料搜集，自行到康文署場館鍛鍊。

他坦言，起初只因「想練大隻」而入門，但隨着對健身的熱情日漸加深，也學會了謙虛和持之以恆的重要，「因為外面有好多勁人，我知道自己仍有好多進步空間。」未來他希望先專注學業，再考慮如何在健身上進一步發展。

奪得冠軍的洪銘俊（右一)認為自己仍有進步空間。（廖雁雄攝)

從健身學懂堅持 盼將來可代表香港參賽

174cm以上組別冠軍則由洪銘俊（William）奪得。他表示，對自己的表現早已有信心，但認為尚有改善空間。他坦言，從小學習過不少技能，但都難以持續，唯獨健身能讓他堅持下去，並稱健身令他明白，做一件事不能心急，要花時間才能做好。他希望有朝一日能夠站上世界舞台，代表香港參加大型健美賽事。

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王俊文副校長希望將比賽規模擴展至整個新界區，讓更多學生有機會參與。（廖雁雄攝)

副校長盼推廣至全新界區

南亞路德會沐恩中學王俊文副校長指出，健美運動不同一般校內活動，參加者需要長期備戰，嚴格控制飲食與持續訓練，「要有成績要付出好大努力」。他對於學生從備賽過程中逐漸建立自信感到恩慰，對學生的表現亦感到相當滿意，相信健美運動值得在中學生之間進一步推廣，並透露明年希望將比賽規模擴展至整個新界區，讓更多學生有機會參與。

他又感謝一眾支持學校比賽的合作機構及中學，以及評判和贊助商的鼎力支持。