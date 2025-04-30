陳呂重德紀念中學灣區交流之旅　兩地青年以運動切磋展現團體精神

為讓學生能體驗國家在體育方面的興盛發展、以及領略愛國情懷，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（陳呂），早前舉行了灣區職涯歷史探索之旅，除了參觀廣州體育學院，又與當地學生進行田徑、籃球友誼賽，更體驗了別開生面的馬術運動，此行不但加強兩地青年彼此之間的連繫，更有助學生的全人發展。



佛山鹽步第三中學與陳呂重德紀念中學學生進行了一場田徑友誼賽，讓兩地學生互相切磋。（圖片由陳呂重德紀念中學提供）

兩地學生切磋田徑、籃球 展現團隊合作精神

這次活動由教育局撥款資助，陳呂重德紀念中學校長彭家強、以及林嘉威助理校長與37名高中學生，展開了為期5天的灣區體育文化之旅。其中在佛山鹽步第三中學，陳呂的學生與當地學生進行了一場田徑友誼賽，讓兩地學生互相切磋，當日比賽氛圍激烈，激發了學生的運動潛能。當晚，佛山鹽步第三中學校長胡少超，與陳呂的師生進行了一場真摯的分享，大家都加深了解他們成為「冠軍之路」的艱辛，師生上下充分體現了堅毅、勤勞、承擔精神等可貴的價值觀教育。

佛山鹽步第三中學校長胡少超，與陳呂的師生進行了一場真摯的分享。（圖片由陳呂重德紀念中學提供）

隨後陳呂的師生又到南山名苑體驗馬術運動，在專業教練的指導下，學習了馬術的基本知識，更親身體驗了與馬匹互動的樂趣。馬術體驗不僅拓展了學生的視野，也培養了他們與動物的溝通能力。學生之後再與當地的青年進行了一場籃球比賽，彼此於賽事中均展現了團隊合作和頑強拼搏的精神。彭校長認為，透過不同的競技與切磋，不僅增強了學生的自信心，更培養了他們面對挑戰的勇氣，故學校不時為學生提供全面的學習經歷。

陳呂重德紀念中學前往南山名苑體驗馬術運動，在專業教練的指導下，學習了馬術的基本知識，更親身體驗了與馬匹互動的樂趣。（圖片由陳呂重德紀念中學提供）

陳呂重德紀念中學學生與當地的青年進行了一場籃球比賽，彼此於賽事中均展現了團隊合作和頑強拼搏的精神。（圖片由陳呂重德紀念中學提供）

與前世界乒乓球冠軍會面 參觀廣州體育學院開眼界

此行另一重點，是與中國首個奪得世界乒乓球冠軍、以及首個團體世界乒乓球冠軍隊成員容國團隔空相見，他受訓於廣州體育學院，學院不但擁有豐富歷史背景，歷年亦為國家培養出多名奧運選手和世界冠軍。容國團退役後為國家擔任教練，同樣造就了第一個女團世界乒乓球冠軍，他的名言「人生能有幾回搏」，均令師生們敬仰。

學生之後參觀了廣州體育學院的各項設施，了解不同的體育專業的學習內容和發展前景。學院更特意為陳呂的師生安排了大學啦啦操、民族舞及武術的示範課，學生對內地升學的相關信息更有掌握，亦昇華了師生們對體育事業的熱情。

廣州體育學院體育教育學院黨委書記陳明基，與陳呂重德紀念中學彭家強校長交換學校紀念品。（圖片由陳呂重德紀念中學提供）

參觀革命紀念館 體會愛國情懷

為了深入了解中國的革命歷史，陳呂的學生之後參觀了黃花崗七十二烈士紀念碑、辛亥革命紀念館等地。學校期望透過參觀，令學生深刻體會到革命先烈為國犧牲的偉大精神，對愛國情懷多一份體會。

助理校長林嘉威認為，這次灣區體育文化之旅，不僅豐富了學生的體育知識和技能，亦拓展了他們的視野，培養出愛國及對社會的責任感；學生在增長見識之餘，亦令他們在體育競技、馬術體驗、籃球對決、廣州體育學院參訪和革命歷史學習中，樹立目標，共同迎接即將舉行的全運會盛事。