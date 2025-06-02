沙排運動員歐陽瑋欣再執教鞭　以自身成敗啟發學生：人生總有取捨

撰文：盧勁揚
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運動員的路從來都不容易，香港沙灘排球運動員歐陽瑋欣為追夢曾辭去教席，一邊為比賽操練，一邊為生活做教練帶隊，雖然生活拮据，但成功爭取代表香港出戰2018亞運。疫情期間，體育賽事完全剎停，考慮到生活及養家，她再執教鞭，現於聖芳濟各書院擔任體育教師及排球教練，而她的自身經歷已經是啟發學生的最好教材。歐陽瑋欣的身體質素難以已經出現下滑，但仍力爭全運會及亞運會資格，「我諗我畀到佢哋（學生）最大嘅嘢，就係我話畀佢哋知，我到呢一刻都仲努力緊。」  

葉子傲同學是歐陽瑋欣的學生之一，現於聖芳濟各書院就讀中六，是學校男排隊隊長。他雖然三度落選港青，但在歐陽老師鼓勵下未有放棄，將參加第四次選拔，只為完成入選港青的目標。他又以歐陽老師為目標，決心成為運動員，領悟到成功不等同成績，只求無悔。 

歐陽瑋欣現於聖芳濟各書院擔任體育教師及排球教練，自身經歷是啟發學生的最好教材。（夏家朗攝）

追夢辭去小學教席　過程辛苦但享受

歐陽瑋欣的排球之路由中學開始，升讀大學才接觸沙灘排球。她畢業後到小學教書，隊友亦投身教育界，期間兩人組隊業餘參賽，試過收工就趕赴機場到外地參賽，並取得不錯的成績，使她與隊友好奇「如果盡全力去做一個全職運動員，究竟可以去到邊」。 2016年，兩人毅然辭去穩定的教席，全力爭取2018亞運資格。歐陽瑋欣每天早上做球員、下午做教練，只靠萬餘元收入維持生活、訓練及參賽開支，「我又覺得唔係好辛苦，因為我覺得大家每一個人追求嘅嘢唔同」。

辭職只為爭取參賽資格，於不少人眼中是風險極高的行為。歐陽瑋欣坦言辭職時已非運動員的黃金年齡，會下定決心全因與隊友相信過程必會有所得著，「就算最後去到結果係我去唔到亞運，我都唔會覺得後悔，我都覺得件事係好追夢，成件事好夢幻，好開心嘅」。最後，兩人成功入選亞運，並晉級十六強。

2018亞運後，歐陽瑋欣的隊友決定退役，但歐陽瑋欣認為自己的狀態仍然很好，於是另覓隊友參賽，直至疫情期間才重回學校教書。她亦想過是否就此退役，為運動員生涯劃上句號，不過她在香港仍有很高排名，加上教練鼓勵，推動她繼續打排球。不出意外，她的成績大為倒退，除了因為有正職工作，亦因為年紀而力不從心，但她未有放棄繼續力爭參賽。

同時爭取三張入場券　失敗反獲學生鼓勵

歐陽瑋欣認為毫不介意跟學生分享自己的失敗，認為這是運動員必然經歷的事。（夏家朗攝）

歐陽瑋欣最初回到學校教書時，正爭取出戰2022亞運，同時學校的男排校隊及女排校隊亦爭取打入學界精英賽。由於3項比賽日子相近，她笑言是同時爭取3張入場券。最後兩條校隊成功打入精英賽，自己卻失落亞運資格。

面對失敗，歐陽瑋欣十分坦然，「我直接同佢哋（學生）講」。她認為運動員不停經歷失敗，是正常不過的事，更是成長的養分，因此毫不介意跟學生分享，更希望用自身充滿熱血與汗水的經歷，告訴他們必須經過努力才有資格想能否成功，「如果你咩都沒試過，你只係發夢，夢想同發夢係兩回事」。當時排球隊學生知道她失落入場券後，紛紛寫了小段文字鼓勵她。

屢敗屢戰決心入港青：我想專心做好一件事

葉子傲期望有天能成為甲一球會球員，並入選香港青年代表隊，「我希望專心做好一件事」。（夏家朗攝）

男排校隊隊長葉子傲從小學起就打排球，但剛升到中學時，學校未有正式的男排隊，只好跟女排訓練，沒有正式而有系統的訓練。直至中三，歐陽老師來到聖芳濟各書院，「網上搜尋過，呢個老師好似幾有料，有啲希望」。他形容與歐陽老師的關係亦師亦友，除了球場上的交流，亦會聊聊選修科、旅行等話題，「我哋好多人當佢阿媽，好照顧我哋」，加上老師本來就是運動員，她能體諒同學為了訓練所作出的犧牲，以及當中的辛酸。

在歐陽瑋欣心目中，葉子傲的生活「最似運動員」，他亦視排球為自己的未來路向，期望有天能成為甲一球會球員，「我希望專心做好一件事」。葉認為做運動員要付出是必然的，即使過程中經歷失敗，「條路自己揀，唔後悔咪得囉」。

吳銳晞打算參加香港少年室內排球隊選拔，希望能珍惜每一個機會。（夏家朗攝）

中五生吳銳晞亦是男排校隊隊員，他直言自己一向視歐陽老師為偶像，「佢係一個爭勝心好強的人，我都想做到佢咁」，之前更因歐陽老師的一句話，下定決心參與香港青年沙排隊選拔，「佢（歐陽）話『你唔試過點知自己選唔選到』」。歐陽瑋欣表示，有些學生對自己缺乏信心，需要有人推他一把，又要幫助他們面對失敗，「頂得順嘅話，下次失敗就會識得去處理，承受到唔開心」。

吳銳晞最終成功入選港青沙排隊，但只維持約半年就因為訓練艱苦而離隊。眼見昔日隊友不乏取得好成績的例子，他痛定思痛，重新出發，近日打算參與香港少年室內排球隊選拔，更堅決表示會珍惜每一個機會，「我下年都中六畢業，冇幾多時間去打波」。

克服無形壓力　學懂從「香港代表」身上取成功感

對於帶隊老師的水平達到「香港代表」級數，女排校隊隊長、中五生洪靜儀坦言初時都有點怕，「好驚我守失一球波，會唔會被鬧爆」，但漸漸地克服這份無形壓力，更會從歐陽老師身上獲得成功感，「如果守到佢啲殺波，反而好開心」。

洪還憶述一件難忘事，她曾因訓練問題跟歐陽老師爭拗，對方拋下一句「唔想練唔好練啦」就離開，令她擔心兩人關係從此破裂，但到放學集訓時，「成群女隊同歐陽老師圍住一齊喊」就和解了，「佢（歐陽老師）會喺我哋面前展現最真實嘅自己」，這亦是師生親近的關鍵。

女隊隊員、中三生曹詠童表示，歐陽老師將很多時間和心機放在排球隊上，讓她們進步神速，今年學界能取得好成績，相信是老師辛勞付出所帶來的回報。

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