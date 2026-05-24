黎家盈太空人｜伊湯中組織考察團赴酒泉直擊升空　學生料場面壯觀

香港首名太空人黎家盈周日（24日）將隨神舟二十三號升空，有中學組織航天考察團前赴酒泉直擊飛船發射，隨團學生表示，「這次任務中還有香港載荷專家參與，作為一名香港學生，我感到特別自豪，同時非常慶幸能有機會親眼看着火箭衝向浩瀚的太空，場面一定十分壯觀」，又稱未來將以航天精神激勵自己，努力學習。



神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學組織航天考察團，師生一行5人周六（23日）啟程前赴甘肅省酒泉市，準備直擊神舟二十三號發射。（學校提供）

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學組織航天考察團，師生一行5人周六（23日）啟程前赴甘肅省酒泉市，準備直擊神舟二十三號發射。帶隊的老師梁啟弘表示，一開始以為前往酒泉觀看普通的火箭發射，後來才知悉是觀看「神舟二十三號」發射任務，而且當中有港人參與，認為行程意義瞬間升華，由科技考察變成見證港人飛天的歷史時刻。

隨團學生鍾同學表示，對於直擊神舟二十三號發射感到緊張及激動。（學校提供）

隨團學生鍾同學表示，對於直擊神舟二十三號發射感到緊張及激動，「這次任務中還有香港載荷專家參與，作為一名香港學生，我感到特別自豪，同時非常慶幸能有機會親眼看著火箭衝向浩瀚的太空，場面一定十分壯觀」。她又稱，對中國的航天事業不斷突破感到驕傲，之後會以航天精神激勵自己，努力學習，心懷家國，勇敢追夢。

李同學表示，是次能親眼目睹香港首位女航天員進入空間站，感到無比榮幸與激動。（學校提供）

另一名學生李同學則說，曾在學校的航天科技課程學習過不少航天知識，也參加過許多航天比賽。是次能親眼目睹香港首位女航天員進入空間站，感到無比榮幸與激動，「讓我深刻意識到，航天不僅僅是書本上的知識，更是可以親身感受與參與的偉大事業」 。

校方表示，作為推動STEAM及愛國主義教育的里程碑，學校亦已邀請全校老師、家長及同學明晚一同觀看發射直播。