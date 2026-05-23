黎家盈太空人｜自認堅強能捱過72小時不眠特訓　與子女分開最煎熬

港產首位女太空人黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日（24日）晚上升空。43歲的黎家盈擁有港大博士學位，亦是三孩之母。她接受大公文匯全媒體訪問時表示，訓練中最大挑戰並非突破身體極限，她稱自己性格堅強，能捱過72小時不睡覺的訓練，卻難熬需與三名子女分開，「始終小朋友很需要身體接觸，可能你要抱一下他，和他一起擁抱談天，這樣對他們來說是一個很好的交流，但的確過來這邊，這個機會十分十分少」。



「港產女太空人」黎家盈將以載荷專家身份，周日（24日）乘神舟二十三號升空執行任務。（直播截圖）

加入太空人隊伍意味着必須接受失重、超重耐力、應急處置等高強度訓練。黎家盈接受訪問時表示，不少訓練具特色及挑戰難度大，包括72小時睡眠剝奪、48小時沙漠訓練，以及6日5夜的洞穴訓練等，對身體有極高要求，「大家可能會說是挑戰人體的極限，但我覺得身體上面的難受我是可以忍受的，我都算是一個比較堅強的人」。

她認為最大的挑戰並非突破身體極限，而是需與家人，尤其與3名子女分開。她說：「香港一個彈丸之地，由一個點到另一個點可能只是一個小時的距離。即使結婚後，我與家人的距離都很近，未試過與爸爸媽媽分開過。我還有3個小朋友，一直陪伴他們成長」。

不過，開始訓練後，她需與家人長時間分開，雖然可以透過電話聯絡，但黎家盈表示，「始終小朋友很需要身體接觸，可能你要抱一下他，和他一起擁抱談天，這樣對他們來說是一個很好的交流，但的確過來這邊，這個機會十分十分少」。

另外，黎家盈表示，幼時沒想過要上太空，因為當時香港尚未回歸，接觸的新聞多數為國外航天的報道。她認為現時學生很幸福，因為國家強大，載人航天發展不錯，她的小朋友平時可以接觸很多航天方面的知識。

黎家盈又分享，小時候對科學有興趣，認為宇宙很奧妙，但當時認為航天去太空太北遙遠。第一次對國家航空事業有印象是2003年時楊利偉航天員去太空，當時香港沒有全程直播，但從新聞片段裏面看到他出發和返回，非常感動，認為中國的航天開始強大。

談到女性航天員，她表示對三位女性航天員劉洋、王亞平、王浩澤先後上天的風采歷歷在目，認為她們為女性爭光，對中國航天事業有很大貢獻。