黎家盈太空人｜首位港產女航天員　港人感驕傲　冀社會增航天教育

【黎家盈／太空人／航天員／神舟二十三號／載荷專家】中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會，宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈將參與任務。今日（23日）下午有不少家長帶子女到尖沙咀太空館參觀，瞭解航空知識，有小朋友表示未來想做太空人，家長則對香港誕生女航空員感到驕傲，希望未來學校及社會可增加對學童航天教育的資源。



神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

太空館去年起特設「航向太空——中國載人航天之旅」展覽，今日下午不少市民帶子女觀展。今年6歲的余小朋友表示，一年前開始對太空感興趣，喜歡認識不同星體及研究當中結構。他又說，未來想當太空人，探索宇宙奧秘，對黎家盈成為香港首名太空人感到崇拜。

今年6歲的余小朋友表示，一年前開始對太空感興趣，喜歡認識不同星體及研究當中結構，未來想當太空人。（林子慰攝）

余媽媽則說，「我覺得（黎家盈）好勁，首先佢係香港第一位可以上太空，而且係女性，覺得好驕傲」。另外，她知悉兒子的太空人志願，未來會帶他看多些太空知識，亦冀望學校及社會日後可增加航天教育資源。

余媽媽對黎家盈成為香港首名女航空員感到驕傲。（林子慰攝）

陳先生今日亦帶同孫兒來到太空館。他表示，兩、三年前已留意香港或會出現太空人的新聞，認為是香港的榮幸，「香港人都叻」。問及會否認為香港對探索太空投入的資源不夠，他表示「都無辦法，要靠國家咁大嘅資源先得」，認為内地資源可幫助港人於航空領域更上一步。

陳先生表示，兩三年前已留意香港或誕航空員的新聞，認為該事件是香港的榮幸。（林子慰攝）

另外，太空館館長蘇柱榮接受内地傳媒訪問時表示，對有港人參與神舟二十三號升空任務感到興奮。他留意到不少青少年想成為航空員，數年前或者會覺得夢想很遙遠，但現時似乎容易很多，同時可讓青少年知道，只要堅持夢想，終有一天會成功。