顧積善堂多年支持SEN教育　重視項目可持續性　能否真正改變人生

炮台山循道衛理中學成立顧積善堂「暖心」洗衣訓練教室，為特殊教育需要（SEN）學生提供職業訓練及就業過渡平台，這個耗資近500萬元的項目背後，顧積善堂慈善基金是主要支持者之一。



基金創辦人兼主席顧芝蓉接受《香港01》訪問時表示，多年來一直關注SEN學生及殘疾人士的發展，背後原因亦很簡單，那就是只要有一個人成功，她便覺得「已經賺咗」。顧認為，慈善工作的價值不在於捐出多少資源，而是在於有多少人的人生因此出現改變。相比單次捐助，她更重視項目的可持續發展，希望透過資助扶植學校及非牟利機構（NGO）建立長遠服務能力，最終即使基金退出，項目仍能繼續運作。因此她評估每個項目時，除了考慮社會價值，亦會以商業角度檢視成效、資源運用及未來發展空間。



顧芝蓉多年來支持不同慈善項目，她最重視項目最終是否達到原定目標。（鄭子峰攝）

顧芝蓉近年透過不同渠道認識炮台山循道衛理中學，了解到學校一直關注SEN學生畢業後的出路問題。她表示，不少學生完成中學甚至大專課程後，面對最大的挑戰並非學習，而是如何進入職場，當中部份學生具備能力和工作意願，但缺乏合適的訓練環境及過渡機會。

當她得知校方計劃成立洗衣訓練教室，為能力較弱的學生提供真實工作場景訓練時，便決定支持項目。她說，很多連鎖酒店或企業，政府都會鼓勵他們預留一些職位給有特殊需要的人，而洗衣房往往是最合適的起步點。如果學校能有一個課室形式的基地，實踐教導學生認識洗衣機、乾衣機、燙衣機，他們畢業後找同類型工作的機會，絕對比一張白紙去應徵要高得多。

炮台山循道衛理中學成立顧積善堂「暖心」洗衣訓練教室，顧積善堂慈善基金是主要支持者之一。（湯致遠攝）

不做一次性捐助 最重視NGO能否持續發展

顧積善堂多年來支持不同慈善項目，顧芝蓉坦言，自己最關心的從來不是活動辦得多熱鬧，而是最終是否達到原定目標。她認為，慈善基金的角色不應只是提供資金，而是協助學校及非牟利機構建立可持續發展的服務模式，若項目只能依賴單一捐款維持，當資助結束後便無法繼續運作，長遠而言難以真正解決問題。

因此，每當有機構申請資助，基金除了了解服務理念外，更會評估項目的發展藍圖、執行能力及未來延續性。她尤其關注項目是否具備清晰目標，以及能否透過培訓、合作或社區網絡建立自我發展能力。以洗衣訓練教室為例，基金除了支持硬件建設，更關注學生完成訓練後能否真正銜接工作，以及項目未來能否透過社區合作持續營運。

在校方籌備洗衣訓練教室期間，當得知對方為了配合教學要添置三部大型機器時，顧芝蓉沒有盲目開出空頭支票，「我同佢哋講，老老實實，你哋去找人捐一部，其餘兩部我包底。」她解釋，這樣做是為了確保合作夥伴同樣具備開拓資源的能力，而她同時亦對設備要求極嚴格，反對盲目追求昂貴名牌，主張「實用、能運作、符合教學經濟效益」即可。顧芝蓉說，她要看到實實在在的成效，而非流於表面的排場。

以就業項目為例，她特別重視學生完成培訓後能否真正找到工作，以及工作是否能維持一段時間。例如計劃原本希望幫助70個人，最後只做到幾個，就要檢視原因。正因如此，基金會多年來不少項目都會持續跟進，資助亦是一年一審，並非一次性資助後便結束。顧芝蓉坦言，她做慈善並非為了養活某些機構的職員，而是要確保受益者真正受益。

顧積善堂慈善基金捐出港幣360萬元支持「浸大特殊教育學生職場生力軍計劃」。（資料圖片)

支持浸大職場生力軍計劃 關注SEN學生大學畢業後發展

除了中學階段，顧芝蓉近年亦開始關注SEN學生在大學畢業後的就業問題。顧積善堂早前向浸會大學捐出360萬元，支持推行「顧積善堂職場生力軍計劃」，為有特殊教育需要的學生提供職涯規劃、實習機會及就業支援。

顧芝蓉指出，近年愈來愈多SEN學生成功升讀大學，但畢業後仍然面對不少求職困難。基金希望透過相關計劃，協助學生由校園順利過渡至職場。她認為，社會近年對SEN學生的認識雖然有所提升，但企業及僱主仍需要更多了解及配套支援，才能讓學生真正發揮所長。

顧積善堂多年來支持不同社群和項目，談到多年來最難忘的個案，顧芝蓉提到一個自閉症家庭。她回憶，基金早年支援自閉症家庭服務時，一名父親獨自帶同三名女兒前來求助，其中兩名女兒被診斷患有自閉症。她表示，當接觸越多相關家庭，就越明白家長承受的壓力。很多時候，家長最需要的不只是金錢援助，而是有人陪伴他們走過照顧子女的漫長歷程，因此基金會多年來一直把SEN學生及自閉症家庭列為重點支援範疇之一。

資助殘疾運動員赴巴黎比賽

為表揚香港運動員的驕人成就，慈善基金向每位運動員頒贈港幣十萬元正，以支援其訓練及生活所需。（圖片由顧積善堂慈善基金會提供）

除了教育項目外，顧積善堂近年亦支持殘疾運動員參與國際賽事。顧芝蓉表示，不少殘疾運動員為準備比賽，需要自行承擔部分訓練及器材開支，因此基金曾資助運動員前往巴黎參加比賽，希望減輕他們的經濟負擔。她認為，運動員能夠取得代表香港參賽資格，本身已經付出大量努力，即使最終未能獲獎，仍然值得社會支持。

顧芝蓉主動向社會發出邀請，歡迎任何專注於本港SEN權益、身心障礙支援或青年創業，卻面臨資金短缺的團體向基金會提交申請。（鄭子峰攝）

歡迎團體申請資助 冀助學校及NGO建可持續發展模式

顧積善堂成立至今已16年，資助項目涵蓋特殊教育、自閉症支援、職涯發展及殘疾人士服務等範疇。顧芝蓉說，顧積善堂慈善基金會雖然規模精簡，是政府認可的免稅慈善團體，基金未來仍會繼續聚焦SEN及弱勢社群服務，並歡迎學校、社福機構及非牟利團體主動聯絡基金，提交具體計劃書申請資助。但她強調，基金希望扮演的角色不只是資助者，而是協助有理念的學校及NGO建立可持續發展模式。

顧芝蓉指出，基金最重視的並非項目規模，而是能否真正回應需要及帶來改變。她說，「只要有一個人因為呢個計劃而改變人生，其實已經值得繼續做落去。」而這亦是她投身慈善工作多年來一直堅持的信念。