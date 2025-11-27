浸大就業支援及創業培育中心開幕　顧積善堂捐款360萬支持SEN學生

浸會大學首個校園就業支援及創業培育中心「StarHub」於本周三（26日）開幕，中心將會為同學提供創業及職涯發展支援。浸大副校長（教與學） 周偉立於開幕暨鳴謝典禮致辭時，感謝顧積善堂慈善基金捐出港幣360萬元支持「浸大特殊教育學生職場生力軍計劃」，為SEN學生度身訂造職涯發展、實習及就業連接，推動共融職涯支援，助SEN同學發揮潛能。



顧積善堂慈善基金捐出港幣360萬元支持「浸大特殊教育學生職場生力軍計劃」，由顧積善堂慈善基金會委員胡廣華（右）向浸會大學副校長（教與學）周偉立致送支票。

StarHub孕育具社會影響力的學生創業團隊

周偉立表示，就業支援及創業培育中心希望匯聚創意、共創空間，促進跨領域合作和業界交流，同時為同學提供職場曝光和商業聯繫，孕育具社會影響力的學生創業團隊，而「StarHub」更是展示創意、建立作品集和展現專業能力的重要舞台。

他提到由SEN及跨學科同學的創業例子，當中包括由體育系四年級生及殘奧羽毛球銀牌得主陳浩源創辦的「Kompass」，這間公司提供共融教育與技能培訓，協助特殊教育需要及殘疾人士就業；由商學院二年級生周欣璇創立，專注培訓SEN同學烹飪及職場軟技能的「小薯大夢」烘焙社企，以及由5位跨學科二年級生組成的團隊「Eye Mirror」，透過不同的專業領域研發精準度高的家用式視力檢測裝置，提升眼部健康檢測的便利性。

除了感謝顧積善堂慈善基金慷慨捐贈外，周偉立亦感謝劉百成院士及尚達人教授為創業基金慷慨捐助，以及感謝13位來自不同領域的顧問導師，當中包括資深校友、教授、企業領袖及專業人士，義務提供商業、法律及職涯諮詢。

顧積善堂慈善基金會信託人滙豐信託香港有限公司高級客戶經理黃凱楹稱，創辦人顧芝蓉非常關注有特殊學習需要的兒童及家庭。

顧積善堂慈善基金會：一直支援SEN青少年職業發展

顧積善堂慈善基金會信託人滙豐信託香港有限公司高級客戶經理黃凱楹致辭時提到，顧積善堂慈善基金會主席及創辦人顧芝蓉非常關注有特殊學習需要的兒童及家庭，故一直為他們的學習資源、家庭的軟硬件和青少年的職業發展等範疇作出捐助和支援。

她表示，基金會主席及創辦人顧芝蓉期望未來能繼續大力支援和推動社會對這個社群的認識，為不同能力的學生和青少年規劃人生。

香港浸會大學工商管理學院實務教授凌浩雲感謝顧積慈善堂為SEN學生提供無數的機會。

浸會大學工商管理學院實務教授凌浩雲致辭時，亦感謝顧積慈善堂為SEN學生提供無數的機會，讓他們能投入職場，在社會中發展才能及強項，讓他們有機會發光發亮。凌又特別提到，明年是顧積慈善堂成立15周年，感恩他們在過去15年來，為SEN學生無私付出。