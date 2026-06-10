炮台山循道衛理中學設洗衣教室　為SEN學生搭建就業過渡平台

對不少家長而言，子女升學是中學階段的重要課題，但對有特殊教育需要（SEN）學生的家庭來說，比起公開試成績，更令人憂心的往往是畢業後的出路。



炮台山循道衛理中學早前獲捐資近500萬元，在校內設立顧積善堂「暖心」洗衣訓練教室，為能力較弱的學生提供在校職業訓練及就業支援。校長沈立平接受「01教育」專訪時表示，學校為本港少數全校均為SEN學生的主流學校，一直以主流中學的資源承擔接近特殊學校的人手及支援需求，資源壓力沉重。他說，現時洗衣訓練教室已與YMCA合作，為其清洗制服及毛巾，讓學生在校內接受職業訓練，而為節省運輸成本，校長及老師更不時輪流駕車往返合作機構運送毛巾，希望把有限資源盡量投放在學生培訓上。



炮台山循道衛理中學成立顧積善堂「暖心」洗衣訓練教室，為能力較弱的學生提供職業訓練及就業過渡平台。（湯致遠攝）

走進「暖心」洗衣教室，隆隆機器聲此起彼落，黃色及綠色標示清晰區分污衣與乾淨衣物，牆上貼滿視覺提示，讓學生能按步驟完成工作流程。這個高度模擬真實職場的訓練空間，背後其實是源於一場令校方深受震撼的經歷。

一次舊生輕生不幸事件 促學校重新思考畢業出路

數年前，一名舊生因畢業後長期找不到方向及工作機會，最終不幸輕生離世，事件促使學校重新思考，教育的責任是否應隨學生畢業而結束。沈校長指出，每年均有十多名學生因能力稍遜，難以直接進入公開就業市場，但這批學生並非沒有工作能力，不少人在實習期間表現認真，亦獲機構肯定，只是在正式招聘時因能力限制而未能獲聘。

按現時政策，這批學生畢業後只能進入庇護工場，或反覆修讀與就業關聯不大的課程，陷入「倒退式進修」的循環，情況如讀書降班無異。因此學校決定多走一步，不單只是把學生送離校門，而是協助未能即時融入就業市場、卻又未至於需要長期依賴庇護服務的學生進入職場融入社會。

沈校長坦言，學校多年來持續觀察畢業生發展情況，發現每年均有十多名學生在離校後難以找到合適工作。（湯致遠攝）

澳門考察啟發構思 近500萬元打造校園洗衣教室

數年前一次到澳門扶康會參觀的機會，使沈校長發現當地不少能力較弱的殘疾人士透過洗衣工作獲得穩定就業機會，當中部分人士的能力甚至較炮中學生更低，卻同樣能夠透過重複而有系統的工作建立自信和尊嚴，讓他萌生在校內設立洗衣訓練教室的想法。

然而，在主流學校內改建地窖開辦洗衣訓練教室，在政策和資金上都是一項極大挑戰 。沈校長坦言，起初以為「一百多萬就搞掂」，怎料招標開價竟高達500萬元 ，幸而獲顧積善堂捐資150萬元，以及港燈捐資近350萬元，讓洗衣訓練教室得以順利落成 。

負責項目的陳老師表示，相較於外出實習，在校訓練能夠為學生提供更高程度的支援。（湯致遠攝）

透過洗衣訓練工作態度

目前學校已與YMCA合作，為其酒店清洗制服及毛巾，首批共有7名學員參與訓練及實習。負責洗衣工房的陳老師表示，工房並非單純教授洗衣技巧，而是透過真實工作場景培養學生的工作態度及職業素養。

為籌備項目，陳老師特意到製衣業訓練局進修洗滌課程，了解不同布料、污漬處理及工業洗衣流程，並參考澳門同類機構的運作模式。他指出，SEN學生特別需要情境教學及重複訓練，與其安排學生到陌生環境實習，在校內建立高度還原的工作場景，既能提供即時支援，也更容易按學生能力調整工作內容。

陳老師說，能力較高的學生可進一步學習登記、操作系統及流程管理。至於能力較弱的學生則先由分類、摺疊及搬運等基礎工序開始。他坦言，洗衣工作並不輕鬆，過程重複而辛苦，但正正能幫助學生建立責任感、耐性及工作習慣，這些都是日後公開就業的重要基礎。

對於學生日後的就業出路，洗衣工房只是炮中整體職涯教育的一部分。沈校長認為，若學校只是向學生提供與主流學校無異的課程，難以回應SEN學生的實際需要，因此近年積極引入資歷架構（QF）課程，現時已開辦十多個第一至第三級別認證課程，包括家居維修、長者護理、攝影和運動教練等範疇，並且在校內設立11間情景教室。

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老師集體再培訓 逾半教師取得家居維修相關證書

收生及對外聯絡主任周寶心老師指出，主流學校往往只看到SEN學生的「Disabled（殘疾）」，但炮中卻著重建立他們的「Able（能力）」 。她說，為了教導學生，全校11名教師考獲健身教練資格，接近一半教師取得家居維修相關證書，學習水喉、門鎖及電子設備維修等技能，部分教學助理亦參與其中。沈校長指出，校方希望學生掌握的不只是謀生技能，更重要是建立自信，讓他們由被照顧者逐漸轉變為能夠幫助別人的人。周老師亦說，這班學生不再是社會上永遠需要人幫的弱者，而是可以幫老友記安裝扶手、拍攝生活照的有事業者。

周寶心老師表示，近年學校積極發展長者服務、家居維修及護理課程，希望學生由過去接受照顧的一方，逐步轉變成能夠服務他人的角色。（湯致遠攝）

從巴士迷到城巴職員 SEN畢業生找到屬於自己的位置

多年來，學校已協助不少學生找到適合自己的發展方向。沈校長分享，其中一名熱愛巴士的學生，早年在主流學校經歷適應困難及欺凌，轉校到炮中後加入巴士興趣小組，並獲安排到巴士公司實習，最終成功獲聘為城巴站務助理。另一名患有小兒麻痺的畢業生，雖然身體活動能力受限制，仍堅持參與長跑隊，畢業後於長者中心工作，負責照顧認知障礙症長者。這些個案令團隊相信，只要給予合適平台及足夠支援，每名學生都能找到屬於自己的位置。

沈校長希望，未來能有更多企業及基金支持。（湯致遠攝）

洗衣房每月開支近20萬元 冀社會有心人成為同行者

不過，要讓這份教育理想持續實踐，最大挑戰始終是資金。沈校長透露，洗衣訓練教室每月基本營運開支約18萬至20萬元，相當於以商業模式運作，全年幾乎無休、每日需處理過千條毛巾，才能達致收支平衡。不過，他強調，洗衣訓練教室不是為了盈利，而是訓練學生，若過度追求產量變為「血汗工廠」，最終只會偏離教育初心。因此，為了節省每月運輸開支，沈校長與數名老師更會輪流駕駛私家車往返YMCA及學校搬運毛巾，希望可盡量控制營運成本。

展望未來，校方希望進一步承接區內安老院舍的洗衣服務，甚至結合長者探訪計劃，讓學生在送還衣物時接觸社區，學習與人相處及服務他人。

現時學校正積極尋求基金會及企業支持，希望籌集未來3年約600萬元營運經費，讓洗衣訓練教室得以持續發展。沈校長強調，學校最需要的不只是捐款，更不希望有心人只是「俾張支票」就了事，而是誠摯地邀請社會各界的慈善家和有心人，親自聯絡學校安排參觀，從中找到認同這份教育理念、願意給予學生就業機會或是長期營運資源支持的同行者，幫助更多SEN學生獲得市場認可，在真實工作環境中建立尊嚴與自信。